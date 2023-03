Gema Aldón, obligada a abandonar definitivamente 'Supervivientes' y regresar a España

Las últimas horas han sido decisivas para Gema Aldón tras sufrir una lesión de codo. Hace unos días la concursante tuvo que ser evacuada de la playa para someterse a diferentes pruebas médicas y ver el alcance de la lesión que se realizó durante una prueba. Tristemente, la concursante tiene que decir adiós de manera definitiva a 'Supervivientes' y regresar a España para seguir adelante con el tratamiento necesario para recuperarse. En la gala de este jueves, Jorge Javier Vázquez ha conectado en directo con la concursante para darle el veredicto final de los médicos que han tratado su dolencia y darle la mala noticia de que su aventura en los Cayos Cochinos ha llegado a su fin.

"El equipo médico del programa ha determinado que el alcance la lesión es una fisura en un hueso del codo que imposibilita tu permanencia en el concurso. Hasta hoy realizado otras pruebas que no eran concluyentes: una radiografía y una resonancia. Pero una última prueba que ha consistido en un TAC ha confirmado esta fisura, por lo tanto deberás regresar a España para continuar con tu recuperación. Mucho ánimo. Es una noticia que esperabas pero que necesitábamos confirmar como es lógico", le explicaba el presentador a la hija de Ana María Aldón, que estaba rota al ver como su sueño de participar en el concurso se había truncado.

Gema Aldón se despedirá de sus compañeros el próximo domingo en 'Conexión Honduras'

A pesar de que Gema Aldón no quería abandonar el concurso, asegura que se marcha "sabiendo que lo he dado todo, que espero que la gente haya visto que aún cuando me dolía el codo, seguía pescando y seguía haciendo pruebas. En ningún momento me rendí. No sé ni que más decirte. Lo he dado todo de mí", decía con la voz entrecortada. La superviviente ha aprovechado para agradecer todo el apoyo recibido desde España: "Muchísimas gracias", ha dicho muy emocionada.

Gema Aldón todavía permanecerá unos días más en Honduras. El próximo domingo, en el programa presentado por Ion Aramendi, 'Supervivientes: Conexión Honduras', la concursante tendrá la oportunidad de despedirse de sus compañeros de edición. Será después de esa despedida cuando la hija de Ana María Aldón ponga rumbo a España para decir adiós a su paso por el concurso.