Parece que las aguas no van a calmarse en casa de José Ortega Cano. Después de vivir su verano más convulso por los rumores de separación con Ana María Aldón, que cada día van más en aumento, se enfrenta a un nuevo revés: la entrevista de Gema Aldón, la hija de la diseñadora. La joven se sentará este viernes en el ‘Sálvame Deluxe’. Una entrevista que promete y mucho, ya que ella desvelará TODO sobre la relación de su progenitora y el diestro. Un hecho que no gustará nada a Gloria Camila Ortega, con quien mantiene una relación tirante e incluso la hija del torero la tiene bloqueada a través de su perfil de Instagram. Esta entrevista llega en un momento muy delicado para la familia, por lo que pueden saltar las alarmas de nuevo.

Con la relación de su madre con Ortega Cano en la cuerda floja, Gema Aldón promete contar todos los entresijos de lo que está ocurriendo en este matrimonio que acapara cientos de titulares y horas en televisión. Este sería uno de los motivos por los que el torero mostró un monumental enfado contra el programa y estalló en pleno directo, dejando a todos atónitos con lo ocurrido.

Ana María Aldón era la única conocedora de esta entrevista

«Gema no le había contado nada a Ortega Cano sobre su presencia en el Deluxe. Solo lo sabía su madre, Ana María Aldón. Tiene muchas ganas de hablar y de dar su opinión. Están hablando de ella y nadie le ha preguntado sobre cómo ve lo que está pasando», desvelaba una de las redactoras del programa. «Se le va a caer la careta a más de una«, decía Gema Aldón. A pesar de que no ha dicho a quien se refería con ese ataque, todo parece indicar que sería a Gloria Camila, con quien no mantiene una buena relación. Sin embargo, del diestro no parece tener una mala opinión. «Pero a Gema sí le gusta Ortega Cano», revela la periodista.

Con esta entrevista, Gema Aldón quiere dar un paso al frente y defender con capa y espada a su madre, quien está pasando por su peor momento. No es la primera vez que la joven lo hace. En ‘Déjate Querer’, Gema Aldón habló sobre su relación con Gloria Camila: «No me gustan los gestos. Las miradas que tiene con mi madre». Ha reconocido que no se trata de insultos ni de peleas, solo actitudes que no va a permitir. «Siento que mi madre vale mucho más». Ahora mismo no tiene ningún tipo de relación con Gloria Camila. «Las veces que nos hemos visto: hola y adiós. Ya está. Hay ciertas cosas que pasan. Algunas actitudes que pueden molestar más o menos. Conmigo no ha tenido ninguna mala actitud porque yo soy de cortar esas situaciones».