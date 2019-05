Francisco Rivera ha decidido optar por la vía más sencilla para zanjar con la polémica que se ha cebado con él tras sus palabras sobre un vídeo sexual que ha provocado que una mujer se quite la vida tras su difusión

Francisco Rivera volvió a generar una gran polémica este jueves tras hacer unas desafortunadas declaraciones sobre la joven que se quitó la vida tras filtrarse un vídeo sexual suyo. El torero se convirtió en Trending Topic -lo más comentado en Twitter- por sus palabras como colaborador de ‘Espejo Público’.

Las palabras de Francisco Rivera han sido sacadas de contexto, dado que tan solo se ha dado valor a una de las frases que, efectivamente, bien podría suponer una ofensa. “Los hombres no somos capaces de tener un vídeo así y no difundirlo”, decía Francisco Rivera en un primer momento, molestando a muchos de los que le escuchaban. Pese a ello, las siguientes frases que el diestro pronunciaba después contextualizaba su afirmación y, de hecho, la condenaba.

Pese a ello, en las redes sociales se ha hecho más hincapié en la frase desafortunada que a la explicación posterior, motivo por el cual se ha convertido en uno de los personajes más polémicos del día de este miércoles y razón por la cual ha debido de dejar las cosas claras una vez más a través de su perfil de Twitter.

Lo ha hecho de la manera más sencilla que ha encontrado y es publicando sin más el vídeo de la polémica. Y es que Francisco Rivera comprende que no debe explicar aún más su discurso, porque ya quedó claro durante su colaboración en el programa de Susanna Griso: “Ver la realidad es mejor que ver la manipulación”, es el escueto mensaje que acompaña al vídeo que muchos no terminaron de ver, antes de lanzarse a criticar.

Ver la realidad es mejor que ver la manipulación. pic.twitter.com/2bJUZLDiRN — F.R.Paquirri (@Paquirri74) 30 de mayo de 2019

Entre los más críticos está la mismísima Cristina Pedroche: “Compartir un vídeo privado sin permiso es delito. Una vez más se culpabiliza a las mujeres. No pongamos el foco en la mujer que hace el vídeo, sino en el hombre que lo difunde y en quien no lo denuncia. El problema no está en nosotras, joder. Un abrazo para su familia y seres queridos”.