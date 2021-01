La meteoróloga de Telecinco, Flora González, se ha quedado atrapada debido al temporal Filomena en Gran Canaria y sus compañeras le han tenido que sustituir

La «chica del tiempo» de Mediaset se ha visto atrapada en Gran Canaria a consecuencia de la borrasca ‘Filomena’. Flora González viajó hace unos días hasta la isla por motivos laborales pero no ha podido volver a Madrid. La metereóloga tenía previsto viajar hace unos días de vuelta a la capital pero el fuerte temporal, que ha dejado durante varios días al aeropuerto Madrid Barajas-Adolfo Suárez sin poder operar. Durante unos días, el aeropuerto no pudo ni recibir llegadas ni hacer los despegos debido a la gran cantidad de nieve y hielo que había en las pistas. Aunque poco a poco se van estableciendo los vuelos, todavía son muchos los viajeros que no han podido llegar a su destino.

La meteoróloga no ha podido regresar a Madrid por el fuerte temporal

Fue la propia Flora González quien anunció que se tenía que quedar en Gran Canaria debido a la borrasca. «Si la vida te da limones… ¡Haz ‘barraquito’! 😅. Esta será mi oficina en los próximos días, vine por trabajo y por #Filomena aún no puedo volver ✈️. Ayer fue un día duro de llamadas (sin respuesta) y muuucha desesperación», comenzó a decir a través de una publicación.

Además, ha querido agradecer el trabajo a sus compañeras de cadena que se han encargado de llevar a cabo sus labores: «GRACIAS a mis compañeras por darlo todo estos días y por calmar mi ansiedad, ellas se encargan esta semana de contaros todo sobre este temporal histórico 🥶. ¿Alguien más atrapado?», ha preguntado a sus seguidores. A pesar de lo complicado de la situación y de la impotencia de no poder regresar a casa, Flora González está pasando esta estancia «obligada» en Canarias en un lujoso hotel en la zona de Meloneras, en Maspalomas, Las Palmas, tal y como ha adelantado ‘Jaleos’.

Flora González se encuentra alojada en un resort de 5 estrellas

Tal y como citan desde el propio hotel de 5 estrellas en Meloneras «ofrece a los clientes más selectos un ambiente que en todo evoca a los países africanos; desde el aspecto de naturaleza salvaje de su flora, hasta el color de sus edificios, terroso y fascinante como las laderas del Kilimanjaro. A veces todo lo que necesitamos es un entorno sugestivo y cautivador, sin renunciar a la comodidad y al descanso que todos precisamos en nuestro día a día».

El precio de la habitación estándar, la más barata, es de alrededor unos 150 euros la noche en solo alojamiento; mientras que el dormitorio más exclusivo, la royal suite, está en torno a los 900 euros la noche en el mismo régimen que el mencionado anteriormente. Os mostramos las imágenes de este espectacular y lujoso complejo hotelero donde Flora González ha quedado atrapada debido a que su vuelo a Madrid se ha visto cancelado por el fuerte temporal. No te lo pierdas.