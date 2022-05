Carlos Sobera sabe que encontrar el amor no es nada fácil, pero no está dispuesto a perder el tiempo. En especial, después de lo que sucedió en el último programa de First Dates, donde la actitud de dos comensales no terminó de convencerle. Lejos de estar abiertos a dar una segunda oportunidad al amor, dos invitados se negaron siquiera a conocerse debido a que físicamente no encajaban con lo que ellos buscaban. El primero en llegar fue un hombre llamado Carlos, quien estaba divorciado y quien, además, era padre de tres hijos. Tenía sus requisitos excesivamente claros, tal y como hizo saber ante el presentador.

«Ahora me gustaría tener una niña, por lo que uno de los requisitos que busco en una mujer es que quiera ser madre. Que no sea muy alta, que pueda y quiera tener hijos y si puede ser, que tenga el carnet… el carnet de conducir», aseguró Carlos a su tocayo. Poco después fue Esther la que llegó al restaurante donde se desarrollaría su cita, un encuentro que, por cierto, nunca se produjo. Fue justo en el momento en el que ella saludaba a Sobera cuando dejó claro que Carlos no era lo que ella esperaba. Tampoco tenía interés alguno en conocerle. «Te quito la chaqueta o te las quedas, ¿qué prefieres?», preguntó el presentador, a lo que ella respondió con sinceridad: «Es que me sabe muy mal lo que voy a decir. No es mi estilo». A pesar de que Sobera insistió, no la convenció y ella se justificó con que «le veía muy estilo Pajares».

«Cuando Sobera me ha abierto la puerta y mi cita se ha girado, se me ha cambiado la cara completamente. Es que soy muy expresiva y se me ha cambiado la cara completamente«, comentó Esther, dejando claro que la primera impresión no había sido buena. Una sensación que también compartió Carlos, que tampoco se sentía a gusto con Esther, ni tampoco cuadraba con lo que él quería en una futura pareja. «No es lo que yo buscaba, pero hay que conocer a las personas. Además, la quería más joven porque yo quería tener una niña, no entra en mi perfil», dijo.

La indignación de Carlos Sobera

Carlos Sobera se sintió tan molesto con lo sucedido y con que no dieran opción a que hubiera una cita entre ellos, que hizo una reflexión en alto. «Esto no es como el supermercado, no es venir a por un paquete de arroz sí o estos espárragos no, esto es otra cosa y el problema es vuestro de no querer conoceros», comentó el conductor de First Dates. Tras este momento, se planteó incluso cambiar la estrategia del programa para que así todas las citas fueran exitosas. «Deberíamos convertirlo en un supermercado, con la gente por estanterías, pero en la sección de postres estaría toda la gente, y yo también», bromeó.

Te interesará saber...