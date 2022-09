A sus 75 años, y tras pasar una vida entera dedicado a los medios de comunicación, Fernando Ónega se retira. Este jueves, el periodista ha dicho adiós a la radio. Lleva 30 años trabajando en Onda Cero, pero cree que ha llegado el momento de marcharse. «Este es un momento muy dulce y muy triste al mismo tiempo porque he cometido un acto de supremo egoísmo», ha declarado en el programa ‘Más de uno’, de Carlos Alsina. Su despedida de las ondas coincide con el excelente momento profesional de su hija Sonsoles Ónega, quien, según adelantó SEMANA en exclusiva, acaba de convertirse en el fichaje estrella de Antena 3.

En su último día en la radio, el veterano periodista ha dedicado unas emotivas palabras tanto a sus compañeros como a los oyentes de Onda Cero, donde ha trabajado en los últimos 30 años. Según ha contado, el día de su cumpleaños sirvió para marcar un antes y un después. Mientras escuchaba el popular tema ‘Me olvidé de Vivir‘ de Julio Iglesias se dio cuenta de que toca empezar a disfrutar más de otros aspectos de la vida. «Me he olvidado de que había prolongaciones de los fines de semana me he olvidado de que había puentes y recordé: querido Fernando, se puede vivir, la radio es muy bonita, pero muy esclava y muy permanente y yo un trabajador cansable», ha destacado.

Fernando Ónega colabora en el programa de Carlos Alsina desde 2015

Por su parte, Carlos Alsina ha recordado cómo fue su primera conversación con Fernando Ónega cuando era director y él acababa de entrar. Además, el director y presentador de ‘Más de uno’ explica: «Es un nombre, una voz, una forma de ser, una forma de entender la actualidad«. Fernando Ónega ha sido parte del equipo de su programa desde sus comienzos, el 8 de abril de 2015. Pero también ha trabajado en otros programas de la cadena, como ‘La brújula‘, donde era el encargado del cierre del espacio haciendo un exhaustivo resumen de la actualidad.

Fernando Ónega le precede una extensa trayectoria profesional, cargada de experiencias en los principales medios del país: prensa, radio y televisión. En los años 1970 fue subdirector de la publicación falangista ‘Arriba’.​ Fue director, entre 1985 y 1986, del extinto diario ‘Ya‘. En la actualidad colabora en diversos periódicos, como ‘La Vanguardia’ o ‘La voz de Galicia’. En radio, ha trabajado en Cadena SER, COPE y Onda Cero, de la que ha sido director general en diferentes etapas.

También ha estado en las principales cadenas de televisión del país. Empezó en TVE a finales de los años setenta, donde dirigió el programa informativo ‘Siete días’ y ‘Revista de Prensa’ (1980). Entre 1980 y 1981 ejerció como director de Relaciones Externas de la cadena. En junio de 1993 comenzó a colaborar en los servicios informativos de Telecinco, haciendo análisis político junto en ‘Entre hoy y mañana’, con Luis Mariñas, presentando espacios, como el matinal ‘Los periódicos’, o como presentador de informativos. En 1997 fichó por Antena 3, donde fue presentador de ‘Antena 3 Noticias’ hasta 1999.

Es autor de cuatro libros y ganador de tres Premios Ondas y una Antena de Oro, entre otros reconocimientos. Asimismo, fue director de prensa de la Presidencia del Gobierno de Adolfo Suárez y autor de gran parte de sus discursos, entre ellos el famoso «Puedo prometer y prometo».

La retirada de Fernando Ónega de las ondas coindice con el excelente momento profesional de una de sus dos hijas. Sonsoles Ónega se ha convertido en el fichaje inesperado de Atresmedia TV. Hace unos días se conocía la noticia, que supondría un terremoto para Mediaset, ya que con su contratación se queda sin la presentadora de dos importantes espacios: ‘Ya es mediodía’ y ‘Ya son las ocho’.