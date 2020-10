«Le he dicho que quiero estar sola, que necesito un tiempo para mí pero él no se va de casa», ha explicado la de ‘La isla de las tentaciones’.

El polígrafo de la semana pasada ha supuesto un antes y un después en la relación de Fani Carbajo y Christofer Guzmán. Lejos de solucionarse, la de ‘La isla de las tentaciones’ se ha vuelto a sentar en ‘Sábado deluxe’ para someterse a un test de compatibilidad con Rubén y no ha dudado en lanzarle un ultimátum al que de momento es su pareja.

Fani ha hecho hincapié en que está atravesando por una gran crisis y no ha dudado en aclarar en qué punto se encuentra su relación. «Ahora mismo en el estado en el que estamos no estamos teniendo ningún tipo de intimidad, y la intimidad que hemos tenido, sinceramente, a mí me ha costado. He hablado con él y ya le he dicho que no siento por él lo mismo, pero él intenta luchar por lo nuestro y me lo pone complicado. Le he dicho que quiero estar sola, que necesito un tiempo para mí pero él no se va de casa», indicaba.

Asimismo, ha hecho hincapié en que está centrada en ver cómo puede solucionar su relación de pareja, una situación que no es fácil pero que todo está en manos de su chico. «Christofer sabe qué es lo que tiene que decirme para que yo acabe quedándome con él», explica. De la misma forma, la de ‘La casa fuerte’ también ha admitido cuál es el problema por el que se encuentra agobiada: «Me cuesta tirar yo solo adelante en la casa. Ser la única que trabaja, que lleva dinero a casa… cansa y cuesta». Ante esto, Rubén explicó que su demanda era algo que ya comentaba en el programa presentado anteriormente por Mónica Naranjo y no dudó en mandarle un mensaje al chileno: «Levanta el culo, espabila y deja de usar a los demás».

Lo que le gusta de Rubén

En medio de su test de compatibilidad, que ha determinado que lo son en un 70%, Fani ha aprovechado la ocasión para hacer público lo que le gusta de Rubén: «Lo que me gustó de él y me sigue gustando, porque está en su carácter, es que es un hombre muy ambicioso y muy trabajador». Ante eso, el de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha vuelto a hacer hincapié en que ve muy atractiva a la de Vallecas y deja la puerta abierta a una posible relación entre ambos. «Nunca digas de este agua no beberé pero ahora lo veo complicado. Ella primero tiene que aclarar sus cosas, estar tranquila y luego ya se verá», sentenciaba el joven.

La drástica decisión de Fani

“No me quiero casar, no quiero ahora mismo tener ningún bebé, porque si estoy pensando en mi futuro y estoy pensando en mis cosas no puedo pensar en quedarme embarazada, no puedo pensar en casarme”, confesó antes de volver al programa de Telecinco en su canal de Mtmad. Estas declaraciones llegaban tan solo unas horas después de que Fani se sentara en ‘Sálvame’ y reconociera que no estaba enamorada de Christofer. Aunque, para matizar sus palabras, la joven hizo hincapié en que quería de otra forma al camarero y que su amor hacia él no era igual que cuando comenzaron su relación.

“Al final le he protegido tanto a él que me he desprotegido a mí misma. Haberle sido infiel públicamente me ha llevado a estar mal psicológicamente y físicamente. No soy mala y siempre intento dar todo lo que tengo y cuidar a los demás. Estoy mal y en estos momentos me encantaría poder hablar con mi madre o con una hermana en condiciones”, relataba visiblemente afectada.

A pesar de esto, está decidida a hacer todo lo posible para que su relación funcione. Fani no quiere tirar la toalla ni romper la familia que ha formado con él: «Él ha sido el padre de mi hijo durante muchos años, no es fácil esta situación. No sé si soy feliz con él. No quiero hacerle más daño, él piensa que yo estoy confundida. Me siento en deuda con él».