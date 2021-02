Rubén, ex de Fani Carbajo, es el nuevo soltero de ‘La isla de las tentaciones’ y esta ha sido la reacción de la colaboradora al descubrirlo.

El debate de ‘La isla de las tentaciones’ de este lunes una vez más volvió a sorprender. El reality dejó boquiabierta a la audiencia cuando desveló la identidad del nuevo tentador del incendiario programa, pues se trata de Rubén, el hombre que en su día rompió la pareja de Fani Carbajo y Christofer tras muchos años juntos. El mismo que cuando Fani quiso continuar su relación con él, decidió romper lo que existía entre ellos e irse solo de la isla. Tras muchos vaivenes emocionales y después de que ella y Christofer se reconciliaran, Rubén vuelve a la isla, por lo que se colará de nuevo en millones de hogares de nuestro país y, por ende, volverá a estar presente en la vida de Fani. Él mismo lo confirmó en el espacio de televisión: «Soy uno de los tentadores VIP y os espero el jueves en Telecinco porque la vamos a liar muy parda». Su regreso fue totalmente inesperado para Fani, pero ¿cómo se lo tomó?, ¿se puso celosa?, ¿le hizo replantearse su vida?

Vídeo: Redes sociales

Muy molesta, Fani Carbajo se mostró dolida, ya que no comprendía como Rubén había vuelto al programa cuando ante ella se justificó con que no se fiaba de ella por lo que le había hecho a Christofer con él. «Él puede hacer lo que le dé la gana, pero a mí me parece hipócrita porque me dejó en la hoguera diciendo que no podía estar con una chica que era infiel a su pareja de esa forma. ¿Para qué vuelves? Él me dejó echándose medallitas y ahora vuelve», dijo Fani. En ese instante, varios de los colaboradores la preguntaron si sentía celos por su vuelta, algo que ella negó. Sin embargo, estaba cabizbaja e incluso parecía llorosa, lo que revolucionó las redes sociales poco después. Fani entonces insistió en su sufrimiento tras la isla y tras su infidelidad, un ‘histórico momento’ que la audiencia no ha conseguido olvidar. «¿Te tiras todo un mes conmigo y el último día me haces esto y ahora vuelves? Yo he sufrido y mi novio también ha sufrido mucho por mi culpa y también por culpa de Rubén. Él entró a conquistarme y aprovechó que yo estaba débil», aseguró la que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’.

Tal era la tensión que la joven sintió que se enfrentó a Tom Brusse, quien también fue infiel a Melyssa con Sandra Pica. «Yo soy la única que le he pedido perdón a mi novio», respondió cuando el francés la atacó. Sus declaraciones fueron uno de los momentos más comentados de la noche y así se reflejó en Twitter, donde se convirtió en Trending Topic. Aunque en sus redes sociales no dio explicaciones acerca de lo sucedido durante el programa, lo cierto es que los espectadores no dudan que el tándem Fani- Rubén no ha hecho nada más que empezar. ¿Volverá a sentir celos Fani después de que Rubén dé rienda suelta a la pasión con alguna joven de la isla? Solo el tiempo lo dirá.