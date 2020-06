‘La casa fuerte’ es la gran apuesta de Mediaset para este verano. El reality que reúne a los rostros más conocidos de la cadena ha querido apostar por Sonsoles Ónega para que esté al frente del debate del programa. Todo un reto para la presentadora y que supone su salto al prime time del grupo de comunicación de Paolo Vasile. Este domingo, durante el programa, la periodista ha vivido un momento muy agridulce después de que Fani (‘La isla de las tentaciones’) mostrara su indignación con ella por un comentario sobre su hijo.

Fani y Christofer han recibido información del exterior. En concreto, la organización le ha comunicado las notas de su hijo. A través de una carta, el pequeño comunicaba a su madre y a su novio que le habían quedado tres asignaturas puesto que habían sido muy complicado sacarlas adelante debido al confinamiento. La concursante de ‘La casa fuerte’ intentaba quitarle hierro al asunto y decía con mucha seguridad que no habría aprobado la asignatura de «Valores».

«Te has quedado mucho más tranquila sabiendo que le han quedado tres pero ha pasado de curso… vaya ‘Valores’, vaya hombre, no me digas que ha suspendido valores…», comentaba la presentadora. Ante esto, Fani explicaba que no pasaba nada porque esas asignaturas no se dan en casa. «Eso es lo preocupante», apostillaba Ónega. Esto le sentaba como un jarro de agua fría y mostraba su descontento con la también presentadora de «Ya es mediodía». Enfadados, ambos comenzaron a criticar el comentario de Ónega: «No tienes ni idea de la educación que le doy a mi hijo en mi casa. A mí me preocupa mucho su educación, pero tu comentario me ha sentado mal, es un niño muy educado que todo lo pide por favor. Para poder criticarlo tienes que saberlo».

La presentadora, que no se esperaba esta reacción, insistía en que en ningún momento había querido valorar la educación que Fani le daba a su hijo. Sin embargo, la pareja abandonaba el set del programa durante unos momentos porque estaba muy dolida por lo ocurrido. A su vuelta, con los ojos visiblemente vidriosos, Ónega volvía a entonar el mea culpa: «En ningún momento hemos querido juzgar la manera en la que educáis a vuestro hijo y, yo soy madre, no he querido hacer un comentario sobre tu hijo y te pido disculpas por si has interpretado de esa manera. Lo siento, siento si te he molestado en algo. Quedan dichas estas disculpas». Por su parte, la concursante agradecía sus palabras y prefería no seguir con el tema porque no quería volver a derrumbarse.

Fani y Oriana hacen las paces

Después de los tensos enfrentamientos que han protagonizado Fani y Oriana Marzoli, parece que han enterrado el hacha de guerra. La protagonista de ‘La isla de las tentaciones’ pedía su turno de palabra y aclaraba cómo se encontraba su relación con Oriana. En concreto, Fani explicaba que durante estos días habían hablado sobre lo ocurrido entre ambas y sobre algunas cuestiones de fuera del concurso y llegaron a la conclusión de que su mal rollo venía a raíz de una tercera persona. Ante esto, las dos han decidido estar bien dentro del concurso y dejar de lado los conflictos que pudieran tener con esa persona (una examiga de Marzoli y que ahora es íntima de la novia de Christofer). Solo el tiempo dirá si ambas terminan haciéndose muy buenas amigas durante su estancia en ‘La casa fuerte’.

Sin embargo, esta buena sintonía parece no convencer al resto de habitantes del complejo. Estos han tildado a su relación de ser muy falsa y no creerse lo que está pasando. «Me produce risa», decía Leticia Sabater. Sin embargo, estas críticas no le sentaban bien a la de ‘Supervivientes’ y aclaraba que no pretendía hacerle la pelota a Oriana: «No le voy a contar mi vida y ella no me la va a contar. Lo hemos hablado y puede pasar que mañana podamos discutir». «El problema entre ambas lo provocó una persona que parecía que era amiga de las dos«, matizaba Marzoli.