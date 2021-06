Dakota era la estrella de ‘Solos’ hasta que desapareció sin saberse más nada. Incluso ya tiene sustituta. Mediaset se ha visto obligado a decir por qué la joven ya no está en el pisito y ella, sentencia: «A mí no me ha echado nadie»

Dakota Tárraga, ahora reconvertida en estrella de los realities tras su polémico paso por ‘Hermano Mayor’, se ha quedado con un sueño truncado y es que ha tenido que abandonar ‘Solo / Sola’ tan solo unos días después de entrar en el pisito de Mediaset. Se anunció a bombo y platillo la entrada de la joven como uno de los mayores reclamos para la audiencia, más al saber que compartiría experiencia con Dani Santos, exconcursante de ‘Gran Hermano’ a quien las personalidades fuertes como la de Dakota le crispan los nervios hasta el punto de provocarle ataques de ansiedad, como así le sucedió cuando se cruzó en su camino Maite Galdeano en tan solo unos minutos de convivencia.

Dakota estaba emocionada al ser la nueva inquilina de ‘Solo / Sola’, reality de MiTele Plus, pero poco le duró la alegría, pues poco después tuvo que recoger sus bártulos y salir del pisito. La ilusión le duró bien poco, tan solo unos días, y es que tenía que salir por la puerta de atrás -como suele decirse, dado que solo hay una entrada-, dejando a los seguidores del programa desconcertados. Pero la sorpresa iba a más cuando incluso se veía cómo Dakota ya tenía sustituta, Ariadna Cross, exconcursante de ‘Gran Hermano 12 + 1’, hija del popular cantante de Obus, Fortu, e íntima amiga de Dani Santos, su nuevo compañero de piso.

Tanto revuelo se ha generado en las redes sociales ante la misteriosa desaparición de Dakota del reality y su sustitución sin previo aviso por Ariadna, que Mediaset se ha visto obligada a ofrecer por fin una justificación a este cambio de cartas. Lo han hecho a través de un comunicado oficial, en el que explican que Dakota ha tenido que abandonar la experiencia por un motivo exclusivamente profesional, aduciendo supuestos problemas de agenda de la propia protagonista. Al parecer, la estrella televisiva tiene una agenda muy apretada y no había contado con que sus compromisos profesionales le impedían permanecer en ‘Solo / Sola’ más allá de un par de días. Es decir, a Dakota “no la ha echado nadie”, algo que ella misma ha querido subrayar ante las especulaciones que ya pululaban por las redes sociales.

Dakota ha querido dejar claro dos cosas: primero que nadie le ha expulsado del programa y, segundo, lo más importante, es que promete que regresará más pronto que tarde. “Chicos, a mí nadie me ha tirado por nadie. Volveré, que quede claro”, explica la joven en sus redes sociales en respuesta a la polémica surgida al ver a Ariadna en el lugar que ella ocupaba tan solo unas horas antes y tras su misteriosa ausencia sin explicar.

Aún no ha podido confirmar cuándo se producirá su regreso al pisito y si allí le esperará Dani Santos o deberá compartir las dificultades de la convivencia y el aburrimiento con otro compañero. El exconcursante de ‘Gran Hermano’ se quedó algo triste ante la desaparición de su compañera, especialmente porque no se había despedido de él y no sabía el motivo ni de su ausencia. Tuvo que esperar al reencontrarse con Ariadna para conocer un poco mejor que Dakota no iba a volver a su vera, pero que no se debía a ningún problema, más allá de un desliz de compatibilidades de agenda profesional: “No te preocupes, todo está bien. Ella está bien, no le ha pasado nada. Ella te va a llamar y te lo va a contar”, le anunciaba su amiga para tranquilizarle.

En los tres días que ha durado la estancia de Dakota en ‘Solo / Sola’, la joven ha sabido dejar el listón bien alto, llamando la atención del público ante sus habituales perlas. Más allá de su personalidad atractiva para la audiencia, Dakota tuvo ocasión de lanzarle alguna que otra pulla a quienes considera sus enemigos públicos, para así generar revuelo mediático y perpetuar su presencia no solo en el reality, sino también en el campo de batalla. La principal afectada de esta determinación fue Rocío Flores: “Valgo muchísimo más que ella, porque yo sé pedir perdón”, se comparaba en clara referencia al problema que ambas tuvieron con sus respectivas madres en sus años de juventud. “A mí que no me toque los cojones, que por mis muertos que arde Troya. La niña, ella es una niña y yo soy una vieja. Venga hombre. No me tires de la lengua porque de mi boca salen demonios, y esta gente está a la que cae, y con ‘a la que cae’ me refiero a dinero, a demandarte. Y conmigo no”, le contaba Dakota a Dani Santos, desahogándose con el fren puesto ante el miedo a represalias legales de la otra parte.