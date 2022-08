Buenas noticias para Sandra Barneda. Uno de sus libros, el best seller ‘La tierra de las mujeres’, será llevado a la pequeña pantalla. Apple TV+ ha encargado una comedia dramática de seis episodios que llevará por título ‘Land of Women’, inspirada en la obra de la presentadora. Pero aún hay más: la protagonista de la producción será ni más ni menos que Eva Longoria, que se suma a este proyecto como como protagonista y productora ejecutiva y a Carmen Maura como coprotagonista. De este modo se hace realidad uno de los sueños de la catalana: llevar una de sus obras literarias a la ficción.

«Mi meta es que mis libros se lleven a la ficción, seguir escribiendo y disfrutar con lo que hago», confesó Barneda hace siete años en una entrevista a ‘Your way magazine’. Ya entonces dejaba clara su intención de hacer que sus libros adquieran mayor proyección, si cabe. Sobre el libro que será trasladado a las plataformas digitales, ha explicado a ‘Todo literatura’ que “la novela es una vuelta a los orígenes de las personas. No puedes estar en paz contigo mismo si no conoces y no estás en armonía con tus ancestros”.

Sandra Barneda, finalista del Premio Planeta y autora de siete novelas

Finalista del Premio Planeta y autora de un total de siete novelas, la popular presentadora de Telecinco ha consolidado ya su carrera literaria. En el caso de ‘La tierra de las mujeres’, el libro narra la historia de Gala (Eva Longoria), una neoyorquina obligada a huir de su hogar tras la muerte de su marido. Esta huida la hace acompañada de su madre Julia (Carmen Maura) y de su hija, que está en edad universitaria. En la adaptación a la pequeña pantalla, las tres mujeres escapan de los criminales con los que su marido había acumulado deudas y les tocará para esconderse y ponerse a salvo. Cuando llegan a España se refugian en una población vinícola en el norte de España. Un lugar del que la que la madre de Gala huyó hace 50 años, jurando no volver jamás. Las tres deberán comenzar una nueva vida con nuevas identidades, pero les resultará muy difícil hacerlo en un lugar tan pequeño.

‘La tierra de las mujeres’ estará dirigida por Carlos Sedes, quien ha estado al mando de ‘Ahora y entonces’ o ‘Fariña’. Ramón Campos será productor ejecutivo, junto a Teresa Fernández-Valdés (‘Ahora y entonces’, ‘Velvet’), Ben Spector (‘Grand Hotel’, ‘La Guerra Civil’) y la propia Longoria a través de su productora UnbeliEVAble Entertainment.

La adaptación será producida para Apple TV+ por Bambú Studios. Se rodará en inglés y español y estará disponible para ver en ambos idiomas en la plataforma de suscripción en Estados Unidos. Tal y como adelanta el portal ‘Deadline’, aún no hay previsión alguna sobre la fecha de estreno, pero la preproducción de la serie ya está en marcha.