Este lunes se ha presentado en los estudios de Atresmedia la nueva temporada de ‘La Voz’. Con Eva González, un año más como maestra de ceremonias y acompañada de los coach Pablo López, Antonio Orozco, Luis Fonsi y Laura Pausini – que vuelve al formato tras dos años de ausencia-, el equipo se ha reunido con los medios de comunicación, donde ha estado SEMANA. En esta rueda de prensa nos han contado todas las novedades que vendrán acompañada de esta edición que cumple 10 años (el cuarto en Antena 3).

Este año, ‘La voz’ contará con un gran equipo de asesores que se unirán con los coaches del programa en la fase de batallas. Raphael, Lola Índigo, La Mala Rodríguez y Vanesa Martín serán algunos de los asesores que acompañarán este año a los coach oficiales de este año. Por su parte, y para celebrar los diez años del formato en España, David Bisbal, que estará con Luis Fonsi, Malú que estará con Pablo, Melendi con Pausini y Antonio Orozco con Rosario Flores, también estarán en una gala especial.

Una fecha aún sin anunciar pero que todo apunta a que comenzará a emitirse a partir de la semana que viene. “Me gustaría agradecer al equipo por estos cuatro años de confianza y el haber apostado por mí. Me han dado la libertad de presentar de la manera que yo quisiese y eso me ha dado mucha seguridad”, ha dicho Eva González. “Esta es la temporada en la que vuelve mi italiana favorita. Ella es una persona que adora el formato y sabe lo que el formato necesita. Pablo y Antonio, también, cada uno en su estilo son los zipi y zape de esta edición y de Luis Fonsi ni hablo porque es muy buena gente. Quién me iba a decir a mí con la cantidad de conciertos que he pagado por ir a verlos de tener que trabajar con ellos”.

Eva González, al frente un año más de ‘La Voz’

El pasado mes de agosto su cuñado, Fran Rivera, debutaba con su grupo musical ‘Una… y nos vamos’ en la gala benéfica Starlite en Marbella. En la presentación de ‘La Voz’ le han preguntado sobre la posibilidad de que este se presente al programa. Y ella ha sido rotunda: «Pues todavía no lo he escuchado cantar, pero desde luego, si viene a ‘La Voz’ nadie va a saber quién es. Si canta bien se quedará y si canta mal que se marche para su casa”, ha declarado sobre el funcionamiento del programa, que no ve a los cantantes a no ser que se den la vuelta.

Hace unas semanas, Fran Rivera debutaba con su grupo de música

Sin duda, uno de los platos fuertes de este año ha sido el regreso al programa de la artista italiana, Laura Pausini. La cantante se ha mostrado especialmente agradecida con Antonio y Pablo López, a los que considera amigos y con los que ha tenido unas palabras de agradecimiento por haberse preocupado por ella durante la pandemia. Laura ha destacado la autenticidad del formato español, además de justificar porque no está temporada tras temporada en uno de los programas más históricos de la televisión.

“Estoy con mucha ilusión. Si fuera posible yo firmaría cada año por estar aquí, pero no siempre se puede. Una de las motivaciones que me hace tan feliz es que aquí me siento libre”, ha explicado Laura Pausini. “Hay formatos en los que todo está preparado, pero aquí es todo lo contrario. Soy libre de decidir a quien elijo y cuando pulso el botón y eso es muy importante para mí. Me siento muy protegida por la gente que esta aquí y he sufrido y disfrutado mucho de esta experiencia”.

Laura Pausini, feliz por estar de nuevo en España

“A nosotros se nos olvidan que hay cámaras y que estamos haciendo televisión porque sentimos que estamos celebrando la música”, ha querido añadir Luis Fonsi, otro de los componentes del jurado y que ha mostrado su felicidad por cada visita a nuestro país. Compaginar las agendas ha sido complicado para todos los artistas, algo en lo que han querido incidir las cuatro estrellas exceptuando a Pablo López, el único que ha terminado su gira antes de meterse en el plató de Antena 3 y que ha estado inmerso en componer el que será el próximo disco de Raphael, su asesor en esta nueva edición. “Esta todo muy planificado, cosa que para nosotros y nuestras casas discográficas han agradecido mucho a la hora de preparar giras y hacer promoción de sus trabajos”.