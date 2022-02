El Benidorm Fest que elegía a la representante española en el Festival de Eurovisión 2022 no termina de generar polémicas y es que hay quienes se resisten a aceptar que Chanel sea quien cante sobre el escenario de Turín el próximo 14 de mayo. Pero no son los fans de Rigoberta Bandini, ni de Tanxugueiras ni de cualquier otro concursante que se quedó con las ganas de tener este honor. En realidad quien está avivando la polémica creando una nueva controversia, muy delicada por cierto, han sido los políticos. Concretamente desde el PSOE, que ha llevado ahora la letra de la canción ‘SloMo’ que interpretará Chanel en el Festival de Eurovisión 2022, acusándola de lanzar un mensaje inapropiado para la ciudadanía y con la que no se siente nada identificado, llegando a relacionarla con “prostitución”.

Vídeo: RTVE

Lo dicho, un tema muy delicado que ha provocado un aluvión de críticas en las redes sociales. El PSOE denuncia que el “sugardadismo” al que, según ellos, “remite la letra de la canción elegida es una forma de prostitución”. Ha sido la diputada socialista Lidia Guinart durante la última Comisión Mixta entre el Congreso y el Senado para el control parlamentario de la Corporación de RTVE, la que ha pronunciado estas controvertidas palabras. Para ella, en representación de su partido, asegura que la letra de Chanel es un “motivo de preocupación, por parte de este grupo, por el mensaje que transmite la canción elegida”, a la que según ellos hace referencia a la prostitución femenina de menores por parte de hombres mayores que tienen una economía holgada.

La diputada socialista Lidia Guinart ha detallado con más detalle su opinión, asegurando que “la normalización de la mercantilización del cuerpo de las mujeres no parece el mejor de los mensajes para representar a una televisión pública sobre la que, como ya hemos indicado en repetidas ocasiones, pese la obligación legal, pero también ética, de ser ejemplo en el camino hacia la plena igualdad real entre mujeres y hombres”, indicaba, sin saber que la respuesta en redes sociales iba a ser contundente, recriminando que asocie la prostitución con la canción de Chanel y que esto sea motivo de “preocupación” para el PSOE mientras Rusia amenaza Europa y el mundo entero comenzando la invasión de Ucrania.

Lidia Guinart continúa detallando que no es solo la canción de Chanel que irá a Eurovisión 2022 en representación de España la que “preocupa” tanto al PSOE, sino la nueva música que suena en las radios y pistas de baile: “Las letras de muchas canciones, especialmente de algunas tendencias de musicales en auge en la actualidad, ofrecen a la ciudadanía, pero especialmente a los más jóvenes, mensajes que van justo en la dirección contraria a la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Y la prostitución es eso, ni más ni menos, una forma de violencia contra las mujeres. Una canción que remita a cualquier forma de violencia no parece, por tanto, la mejor elección para llevar a un festival como Eurovisión”, sentenció.

El presidente de RTVE responde tajante

José Manuel Pérez Tornero, presidente de RTVE, se ha visto obligado a defender la propuesta de Chanel para Eurovisión 2022 y su ‘SloMo’, asegurando que “me he leído 40.000 veces la letra”, para llegar a la conclusión de que hay una clara “diferencia entre ‘daddie’ y ‘sugardadi’ de todas formas”. Para aquellos que no manejen estos términos y la propia letra de la canción, en tan solo una ocasión se dice ‘daddie’ y es el propio dirigente el que lo explica: “La interpretación que usted hace de la canción, que parece hacer, es una interpretación. Hay otras. Yo no quiero entrar en este tema. De verdad que defiendo plenamente que RTVE tiene que dar un mensaje de defensa de la mujer, de igualdad, de respeto a su dignidad siempre. Habría que hacerlo, no sólo con la ganadora, sino tal vez con todas”, apuntaba.

No obstante, el presidente de RTVE también ha querido conceder una admisión y es que “estamos reflexionando, reflexionando con muchísima atención. Yo me voy leyendo y algunos de mis colegas y compañeros del Consejo se están leyendo todo lo que aparece sobre el tema. Lo estamos considerando” y espera que esta controversia “no perjudique a la defensa de la igualdad”.

