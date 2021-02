SEMANA ha encontrado algunas imágenes muy sospechosas en el Instagram de Claudia y Toni que apuntan a que están juntos tras ‘La isla de las tentaciones’

‘La isla de las tentaciones’ sigue dando mucho que hablar semana tras semana. El reality consigue audiencias estratosféricas cada día de emisión y es que son muchos los bombazos los que generan las parejas del programa. Fue hace tan solo unos días cuando el privilegio de Diego, quien vio en directo a Lola, le hizo fijarse en un detalle inesperado. En los 10 minutos en los que pudo ser testigo de todo lo que sucedía en la villa, el joven vio cómo Claudia y Toni estaban en la misma habitación con una actitud muy cariñosa entre ellos. Esto le extrañó y no dudó en comentárselo a Raúl, pareja de Claudia, quien rompió a llorar destrozado ante sus compañeros. No daba crédito, estaba dolido, no se esperaba esta reacción de su chica. Será muy pronto cuando conoceremos más datos sobre lo que ha sucedido entre ellos, ya que cada vez tienen más complicidad delante de las cámaras, no obstante, sus redes sociales dirían mucho más de lo que algunos se pueden llegar a imaginar.

Toni ha compartido desde que salieron del programa varias imágenes en Canarias, justo en los mismos lugares que Claudia, lo que hace disparar todas las alarmas acerca de qué ha sucedido fuera del concurso con ellos. Aunque ellos deben mantener el secreto hasta que termine ‘La isla de las tentaciones’, ya hay rumores que les unen e imágenes que son cuando menos coincidentes. SEMANA ha encontrado varias en las que los seguidores de Instagram de ambos se preguntan si ha sido el otro el que ha inmortalizado la foto. Ejemplo de ello, en un post de Claudia Acevedo, en el que le comentan: «Buenas fotitos echa Toni» o «La ubicación es un spoiler». Ambos son muy activos en redes y les gusta posar, siendo enclaves muy parecidos los que han compartido.

Se desconoce si la distancia finalmente ha sido un problema entre ellos, ya que ella residía en Canarias y él en Barcelona, pero todo apunta a que al menos durante un tiempo su historia ha continuado fuera de la isla. De este modo, quedaría claro que Raúl y Claudia no han seguido con su relación al no haber superado la prueba de la fidelidad, poniendo así fin a su vida en común. Comenzaron como una relación abierta, pero acabaron cerrándola y presentándose poco después a ‘La isla de las tentaciones’, espacio en el que están dando mucho que hablar.

El spoiler de Raúl en ‘Viva la vida’

Fue hace tan solo unos días cuando en esta revista rescatamos una imagen muy llamativa de Raúl. En ella aparecía el joven hace 8 años sin tintes surferos, con el cabello muy corto y con la misma sonrisa que ahora luce en televisión, eso sí, tremendamente cambiado. El joven hace algún tiempo decidió dejar crecer su cabello, dándole así a su look un toque desenfadado con el que él se siente encantado. Tanto que no para de presumir de ellos en sus imágenes de Instagram, donde tras varias semanas en el reality ha conseguido 70.000 seguidores. El licenciado en Ciencias del Mar tiene 29 años y, aunque tanto en sus redes como en diferentes programas tienen prohibido comentar qué ha sucedido con sus parejas una vez terminada su aventura en República Dominicana, Raúl hizo un spoiler sin ser consciente hace poco tiempo. «Ya no estamos» dijo el canario en ‘Viva la vida’, instante tras el que Emma García intentó salir del paso así: «Ya no estáis de relación abierta quieres decir, ¿no?». No obstante, hay muchos detalles que todavía quedan por descubrir.