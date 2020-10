La tonadillera ha protagonizado en ‘Idol Kids’ un momentazo junto a una concursante que ha cantado ‘Así fue’, uno de sus mayores éxitos.

En la última entrega de ‘Idol Kids’, Isabel Pantoja ha protagonizado un momentazo de esos que serán recordados de manera muy especial por sus seguidores y por la audiencia del ‘talent’ musical de Telecinco. Una de las concursantes de la última entrega del programa, Esperanza, sorprendía al público, y en especial a la sevillana, cantando ‘Así fue’, uno de sus mayores éxitos.

A la tonadillera se le caía la baba viendo a la joven entonando una de sus melodías más internacionales. «Ya no está la persona que la escribió, Juan Gabriel, y que hayas elegido este tema mío me hace una ilusión tremenda. Hazlo a tu forma siempre. Eres preciosa», le decía a la aspirante tras su actuación.

Esperanza la animaba a cantar con ella a dúo: “¿Te importaría si cantamos las dos un trocito?”, le pedía. Ésta no dudaba en subirse con ella al escenario, pero le aclaraba que tenía mal la garganta y que por eso no podía llegar a las notas altas: “Yo estoy malita con una gripe o con un enfriamiento, porque hay por ahí una puerta que tenemos aquí dentro el frío más grande. Entonces, cantar no puedo cantar, porque no tengo ahora mismo el tono de voz como para tirar hacia arriba. Pero voy a hacer una cosa muy especial que yo creo que nadie lo ha hecho».

Y vaya si la Pantoja hizo algo especial. Animó a la joven a colocarse detrás de ella para hacer un singular ‘playback’ que dejó al público con la boca abierta. La andaluza animó el show moviendo sus labios y bailando mientras Esperanza cantaba en directo.Fue tan inesperado y tan espontáneo su arranque que sus compañero y los asistentes en el plató aplaudían sin parar, emocionados. A medida que avanzaba la canción, Isabel pantoja no se pudo resistir a contar en directo y acompañar a la concursante. Los padres de la niña, que aguardaban entre bambalinas junto a Jesús Vázquez, no paraban de llorar viendo a su ídolo cantar a dúo con su pequeña.

Isabel Pantoja revela la bebida que toma cada mañana para cuidarse

En ‘Idol Kids’, la cantante también ha hablado de los cuidados que lleva a cabo cuando quiere cuidar sus cuerdas vocales y proteger su voz de la afonía. En los minutos de descanso entre actuación y actuación, Edurne le preguntaba a la tonadillera a qué remedios caseros recurre cuando se queda sin voz. La sevillana no dudaba en enumerar todos y cada uno de sus secretos para mantener el chorro de voz que la ha convertido en una de las artistas favoritas de los españoles.