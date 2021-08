Durante la cocción del menú que ha elaborado junto a Laura Fa, la periodista ha cometido una falta grave. Sus compañeros la han recriminado por ello.

Este jueves, Lydia Lozano y Laura Fa han participado juntas en la nueva entrega de ‘La última cena‘. Ambas colaboradoras de ‘Sálvame‘ han intentado superar las diferencias del pasado para hacer piña en el concurso y deleitar a los comensales con platos tan suculentos como un pulpo. La canaria, con fama de excelente anfitriona, estaba nerviosa. El molusco es un plato que detesta, pero le ha tocado meterse de lleno en faena para prepararlo. La catalana, por su parte, también lo daba todo… aunque apenas de maneja en la cocina.

Un pulpo que va del cubo de la basura… a los platos de los comensales

Durante la elaboración de su plato, Lozano, presa de los nervios, tomaba una decisión que le pasaría una costosa factura: tiraba la cabeza del pulpo a la basura y luego la volvía a recoger para meterlo de nuevo en la olla. Su gesto provocó el enfado de los chefs. «No lo voy a probar, directamente», le ha dicho Begoña Rodrigo.

«Es una cerdada integral. He visto algo que jamás he visto en una cocina. Eso es una vergüenza Lydia, me han dado ganas de marcharme con eso lo digo todo. Coger algo de la basura y meterlo en la olla de la que comeremos todos. ¡Es una falta de respeto total! Un asco… Nunca pondría algo que haya tirado a la basura», añadía la cocinera. La aludida se defendía: «Lo he tirado yo porque pensé que la cabeza del pulpo no se comía».

«Estoy con Begoña», reconocía la colaboradora. Poco después se enfrentaba con su compañera por haberle permitido recuperar la cabeza del animal del cubo de residuos. «¡Tú me has dicho cógelo del cubo y lávalo! ¡Has participado igual que yo!», le ha dicho. Laura Fa no podía creer que Lydia quisiera hacerla cómplice de su metedura de pata: «¡Ahora es culpa mía!». El cocinero Miguel Cobo intentaba apaciguar los ánimos :»Os invito a que deis de comer a los comensales». Lydia advertía: «El que me diga que no quiere el pulpo lo comprendería».

La primera en da su opinión ha sido Paz Padilla. «Yo tengo un restaurante y no se me ocurre ponerle a un cliente algo que se haya caído en la basura. Pero como mi madre me enseñó a no tirar nada me lo voy a comer», confesaba. «A todos se nos ha caído la tortilla a darle la vuelta… ¡Pero es para ti… te lo comes tú!».

Alba Carrillo, en cambio, se negaba a probar bocado. «Tengo la mala costumbre de no comerme cosas de la basura», espetaba. Laura Fa quitaba hierro al hecho de que su compañera hubiese tirado una parte del pulpo, ya que estaba muy rico, y le pedía que no fuese una «finolis». La modelo saltaba: «¡Encima me llama finolis!».

Al llegar el turno de Anabel Pantoja, esta se ha mostrado generosa con sus compañeras: «El pulpo no está malo. Reciclado, pero no está malo. Me parece que tirarlo a la basura está mal y es vergonzoso, pero ya que estamos aquí habrá que comerlo, ¿no?». Sus comentarios han hecho estallar a Alba. «Llévate el pulpo a tu boda, a La Graciosa», le ha echado en cara. La sevillana no perdía la calma: «Yo vengo a comer y a trabajar».

«A ella lo que le pasa es que quiere venir a la boda«, soltaba la sobrina de Isabel Pantoja. Entonces, Alba Carrillo admitía que, en efecto, se ha quedado con las ganas de ser testigo de su enlace con Omar Sánchez: «Me encantaría ir, pero no me ha invitado».