Ana Torroja: “Yo soy más transparente que Mónica Naranjo”

3 ¿Vas a seguir viviendo en México?

Me vengo a ratos. No me vengo a vivir aquí. Tengo conciertos por aquella zona. Por eso decía antes que espero poder llevarlo todo a cabo porque hay alguna semana que me vengo el martes, programa el miércoles, me vuelvo el jueves y ese mismo jueves cuando llego por la noche tengo concierto. Gracias a Dios no hay muchos de esos aunque también hay alguna semana que directamente no puedo venir porque ya tenía conciertos comprometidos, pero voy a estar yendo y viniendo. Ahora me quedo dos semanas y hay veces que tengo que ir y venir.