Tras diez años alejado de la televisión, el que fuera integrante del dúo ‘Enrique y Ana’ se ha convertido en el nuevo colaborador del programa de Telecinco.

Unas horas después de que Diego Arrabal anunciara el fin de su etapa en ‘Viva la vida’, el programa de Telecinco ha hecho público este mismo sábado su nuevo fichaje. Después de diez años de ausencia, Enrique del Pozo regresa a la televisión y se convierte en el nuevo colaborador del espacio presentado por Emma García.

Como si se tratase de la revelación de una de las máscaras de ‘Mask Singer’, los colaboradores de ‘Viva la vida’ han intentado adivinar la identidad que se escondía bajo el disfraz que parecía estar sacado del carnaval de Venecia. Tras una retahíla de preguntas, en donde aseguraba que mantenía una estrecha relación con el clan Campos y que había sido manager de Agustín Pantoja, el programa desvelaba que era Enrique del Pozo el que se escondía bajo el disfraz y la voz distorsionada.

A pesar de que ha estado un tiempo alejado de la televisión, gracias al documental de Rocío Carrasco el que fuera integrante de Enrique y Ana ha estado de estricta actualidad a raíz de un vídeo de ‘Crónicas Marcianas’ que se hizo viral por la acalorada discusión que protagonizó con Antonio David Flores.

En sus primeros minutos como colaborador, el artista no ha dudado en mostrarse sin filtros y explicar el motivo real de su desaparición de la pequeña pantalla. En concreto, Enrique del Pozo hace hincapié que tomó la decisión de desaparecer del foco mediático a raíz de una depresión que sufrió ocasionada por el exmarido de Rocío Carrasco y reconocía que, al igual que él, muchos rostros populares fueron crucificados por el exguardia civil.

Enrique del Pozo ha recordado que fue el «mafioso cómplice de una revista» le crucificó con difamaciones. «Entré en una depresión y me tuve que ir, a mí nadie me defendió. Luego está Olga en la playa llorando lágrimas de cocodrilo diciendo que su marido es tan bueno», aseguraba.

Ha lanzado un mensaje a Rocío Carrasco de quien ha dicho que quiere con locura, pero se ha sentido decepcionado: «Yo no he recibido nunca una llamada de Rocío. No he visto ni una palabra de reconocer, no por protagonismo, sino por cariño y respeto cuando he estado ocho años crucificado».

La marcha voluntaria de Diego Arrabal

El pasado 28 de mayo, Diego Arrabal confirmaba en sus redes sociales el fin de su etapa como colaborador en ‘Viva la vida’. «Aún no me lo puedo creer, tras casi 4 maravillosos años colaborando para @vivalavidatele5 el pasado día 16 de Mayo fue mi último programa. Después de tantos retos profesionales y proyectos llegó el momento de la despedida. Gracias», decía a través de su cuenta de Twitter.

A raíz del aluvión de mensajes que recibió por parte de sus seguidores en donde aseguraban que había sido despedido del programa de Telecinco a raíz de su visión crítica sobre el documental de Rocío Carrasco, el paparazzi no dudaba en aclarar que su marcha había sido voluntaria. «Quiero aclarar que en ningún momento me despiden de @vivalavidatele5. Soy yo, exclusivamente yo, quien después de meditarlo mucho tomo la decisión de no seguir«, aclaraba.