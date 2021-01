Antonio David Flores acusa a Jorge Javier Vázquez de padecer el «síndrome Hubris», una enfermedad que el malagueño utiliza a modo de insulto

Este jueves, Jorge Javier Vázquez y Antonio David Flores se volvieron a ver las caras después de verse en varios tiras y aflojas lanzándose dardos el uno al otro. El popular presentador calificó de «manipulador» al malagueño. Unas palabras que no le sentaron nada bien. Este jueves, se sentaron juntos para decirse todo lo que pensaban el uno del otro. Durante el tenso encuentro, el colaborador le dijo a Jorge Javier que padecía el «síndrome Hubris», una enfermedad que el malagueño utilizó a modo de insulto.

La enfermedad con la que ha calificado Antonio David a Jorge Javier se trata de un trastorno que se caracteriza por «generar un ego desmedido, un enfoque personal exagerado, aparición de excentricidades y deprecio hacia las opiniones de los demás«, tal y como aseguran desde la FEUSO. Confirman que este «síndrome responde más a una denominación sociológica que propiamente médica». Este trastorno afecta a aquellas personas que ejercen poder en cualquiera de sus formas

Lo que opina Antonio David Flores sobre el presentador

Antonio David Flores podría acusar a Jorge Javier de padecer este trastorno porque durante un tiempo se rumoreó por los pasillos de Mediaset que el presentador es quien hace y deshace a su antojo todo lo que él quiere. Siempre ha tenido más poder que el resto de sus compañeros, lo que le ha llevado a acusarlo el malagueño con este denominado síndrome de origen griego y significa orgullo, presunción o arrogancia. Una dura declaración hacia el popular presentador que cuenta con el apoyo de su programa.

Cabe recordar las últimas palabras de Antonio David Flores sobre Jorge Javier Vázquez. «Tiene el síndrome de estar demasiado arriba», señalaba hace tres semanas. «El de estar demasiado arriba y pensar que no vamos a caer nunca, yo caí en un momento de mi vida». Asimismo, se ha quejado de la actitud del presentador a sus espaldas y cree que quizás sea él quien despierte más antipatías: «Puede ser que haya más gente que no lo trague a él que a mí».

Lo que más le dolió al malagueño de las palabras de Jorge Javier

Durante su cara a cara de este jueves, el presentador le preguntaba qué es lo que más le ha dolido de las palabras que el presentador había dicho sobre él. Antonio David era claro y tenía clara cual era la respuesta: «Lo que más me ha dolido es que te posiciones a favor de Rocío Carrasco y eso sí lo has hecho con maldad ¿Me equivoco?«. A estas palabras, Jorge Javier le respondió lo siguiente: «lo obvio hubiera sido posicionarme de tu lado pero dije ‘voy a darle un poco por saco». “Esas cosas también se hacen por diversión”, añadía Jorge Javier y aseguró que todo era un «juego».

Antonio David Flores terminó por aceptar que se trataba de un juego pero confesó que no le sentaba bien la actitud de Jorge con él. Según el que fuera Guardia Civil no le gustaba que siempre le cortara cuando él estaba hablando, que no le dejara terminar sus frases o que cuestionara algunas de las informaciones que ofrece al programa.

Las palabras de Jorge Javier hacia él: «Es un manipulador»

Lo cierto es que tanto Jorge como Antonio David tenían mucho que decirse. En este cara a cara, que mantuvo a los colaboradores del programa en tensión durante el tiempo en el que estuvieron sentados los dos solos hablando, el presentador también le dijo lo que creía oportuno al malagueño. Jorge Javier Vázquez no dudó en reconocer que el andaluz «es un manipulador. Es un manipulador 5 Jotas, ya lo he dicho, pero no estoy decepcionado con Antonio David». A continuación, aclaraba: «En ningún momento he dicho que no lo quiero tener en mi vida o que no lo quiero tener como compañero o que no lo quiero tener a mi lado. ¿Qué considero tergiversa las cosas? Sí. Fundamentalmente es un superviviente, como otros muchos lo somos.

«Me molestó Antonio David que cuando pasó el lío de Antonio Canales al día siguiente decía: ‘Es que no pude hablar, es que no pude expresarme. ¡Ahí sí que se comportaba como un trilero! De tres palabras que decía cuatro eran mentiras. Había que estar muy pendiente para que no te la colara. ¡Encima él quedaba como la víctima!», añadía el presentador. Este viernes se volverán a ver las caras. ¿Qué más tendrán que decirse?