«Yo ya he trabajado con Los Javis y yo ya tengo un nivel», contaba la hija de María Teresa Campos en una conversación que pensaba que no estaban grabando.

Hace unos días, Laura Fa desvelaba en ‘Sálvame’ que María Teresa Campos y sus dos hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, habían recibido una oferta para protagonizar la próxima película de Santiago Segura. El salto del clan Campos al completo, con permiso de Alejandra Rubio, a la gran pantalla sigue dando que hablar y los protagonistas en cuestión han salido a la palestra para dar su versión de los hechos.

«La idea de Santiago Segura y el guion que tiene en su cabeza será muy peculiar, muy curioso y muy atrevido si acaban protagonizando lo que él quiere», explicaba por entonces la colaboradora de ‘Sálvame’. Unos días más tardes, el programa de Telecinco recibía la llamada de la veterana periodista, quien lanzaba un capote, a medias, a Fa. En concreto, la ahora youtuber aseguraba que era una oferta que le había trasladado el director a una de sus hijas durante el confinamiento. Sin embargo, estas palabras contradicen la versión del actor que diera vida a ‘Torrente’ y a Terelu Campos.

Este sábado, Santiago Segura acudía al plató de ‘Viva la vida’ y zanjaba todos los rumores. «Tener que desmentir estas cosas me puede crear un problema. Yo no sé qué tipo de drogras consume Laura Fa, pero eso no ha pasado. Que podría pasar y yo encantado, pero no», decía y hacía hincapié en que la información de la periodista era «simpática, colorista y, a la vez, surrealista«.

Sin embargo, no contento con esto, el director de ‘Padre no hay más que uno 2’, una película que supuesto un autentico triunfo en taquilla, ha insistido en que Laura Fa debería haberle llamado para contrastar su información. «Puede llamar uno por uno a los interesados y que le cuente. Primero lo suelta y luego ya ve. Además, no soy un señor ermitaño, no soy inaccesible», explicaba Santiago Seguro, quien además hacía hincapié en que no conocía a la colaboradora de ‘Sálvame’.

El enfado de Terelu Campos

‘Viva la vida’ comenzaba el programa de este sábado cebando uno de los asuntos de la tarde: la supuesta película de Santiago Segura con Las Campos. Para ello, hacía público unas llamadas del equipo del programa con Terelu y Carmen Borrego en las que opinaban sobre el asunto.

«Mira perdóname, yo ya he trabajado con Los Javis y yo ya tengo un nivel, en todo caso si me llama Almodovar, Amenabar. Pero escúchame, ¿qué me quiere poner a mi de ‘pretty woman’? Venga ya los cojones para Santiago de verdad…», decía Terelu Campos. «Yo estoy de la familia un poco hasta las narices, yo lo que querido es huir de la familia. No voy a hacer algo con Santiago para que me meta a mis hijos, a mi madre, a mi hermana… Yo, por libre«, explicaba Carmen Borrego.

Después de escuchar estas declaraciones, las dos hermanas se mostraban muy enfadadas con el programa puesto que no eran conscientes de que le estaban grabando. Sin embargo, era Terelu Campos quien montaba en cólera y amenazaba con irse del espacio de Telecinco. «A partir de hoy no voy a coger el teléfono a ningún miembro de este programa. Para mí es una traición. Sé perfectamente con quién he hablado, con el subdirector de este programa. Yo no le cojo el teléfono a alguien que crea que me puede grabar. Yo ya me fui de un programa, me voy de otro, tranquilamente», advertía Terelu con el semblante serio. Ante esta actitud, su hermana intentaba tranquilizarla: «Tampoco te pongas así mujer».

Un proyecto que pudo convertirse en realidad

A pesar de que Santiago Segura ha negado la mayor, lo cierto es que Carmen Borrego ha explicado en el programa de Telecinco que hace años pudieron trabajar con el director. En concreto, la hija de María Teresa Campos aseguraba que hace dos años ambos se tomaron un café y le propuso hacer una película sobre el clan después de la gran acogida que tuvo el docurreality de ‘Las Campos’.