‘Supervivientes 2020’ encara su recta final y las ganas de los concursantes por volver a casa son más que notables. Sin embargo, hasta que llegue la última gala del programa de aventuras de Telecinco, los protagonistas del reality continúan teniendo pequeños roces en su convivencia, a pesar de que están más unidos que nunca.

Aunque parecía que después de la tormenta había llegado la calma y que la relación entre Ana María Aldón y Rocío Flores era más idílica que nunca, la mujer de José Ortega Cano y la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco han protagonizado un pequeño enfrentamiento. ¿El motivo? Una cuestión escatológica que ha traído cola entre los habitantes de Cayos Cochinos.

Un fuerte temporal está azotando Honduras y los supervivientes tienen que estar más apretados que nunca en Cayo Paloma. Sin embargo, uno de los concursantes aseguró que había un fuerte olor en el ambiente, dejando claro que uno de ellos sufría de gases. La hija de Rocío Carrasco señaló a Ana María de ser la causante de ese mal olor debido a los tres cocidos madrileños que la diseñadora obtuvo a cambio de raparse el pelo. Esta acusación no le sentó bien a la concursante y no dudó en darle un tirón de oreja a la joven.

«Eres tú que te duele la barriga. Es de alguien que no va al baño y que luego intenta culparme a mí», decía Aldón. «Tengo gases pero no me peo, me duele el estómago, me duele la barriga porque no como y no voy al baño. Pero el día que yo me tire un pedo se va a estar toda España«, se defendía la nieta de Rocío Jurando sin convencer a la mujer del diestro, que continuaba señalándola (al igual que el resto de compañero).

«Yo a ti no te acuso, al igual que tú no me puedes acusar. ¿A qué no te gusta que te lo digan si tú no has sido?», comentaba enfadada Ana María Aldón. Lejos de seguir con la discusión y viendo que no iba para ningún lado porque nadie confesaba quién había sido el autor de los gases, zanjaron el tema y disfrutaron de una divertida velada tomando el sol y comiendo coco.