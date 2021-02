Ana Rosa Quintana ha querido mandar un bonito mensaje de despedida a su amiga, Chelo Palacios, que ha fallecido este fin de semana

Desde que este lunes ha comenzado ‘El programa de AR‘, en Telecinco, ya se podía ver que algo no iba bien para la presentadora, Ana Rosa Quintana, ya que en su rostro se podía ver la tristeza y la pesadumbre que tenía. Tan solo unos minutos después de que comenzara el programa de televisión, la presentadora ha querido mandar un emotivo mensaje a su gran amiga, Chelo Palacios, que ha fallecido este fin de semana. Además, la periodista no ha podido despedirse de ella por las actuales restricciones de movilidad que hay por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus.

Ana Rosa Quintana no ha querido perder la oportunidad de despedir a su gran amiga: «He perdido una amiga, un faro de inspiración, empresaria, madre, luchadora, infatigable… de esas mujeres valientes, siempre con una sonrisa, de esas personas que quieres ser como ellas”, ha comenzado diciendo visiblemente emocionada por la triste pérdida.

Ana Rosa Quintana no ha podido despedirse de su gran amiga

Tal y como la propia presentadora ha revelado, no pudo acudir al funeral de su amiga debido a las actuales restricciones que hay para evitar la propagación del coronavirus. «Chelo era más que una amiga y como 83.000 españoles, no he podido ir a velarla ni a abrazar a su familia«, ha confesado con la voz entrecortada.

A pesar de que la situación está muy complicada en nuestro país por la Covid-19, todavía son muchas las personas irresponsables que no siguen las normas. Esto ha hecho que Ana Rosa se muestre muy enfadada con todas esas personas. «Hay gente que no se ha enterado que estamos en peligro, que esta pandemia no respeta a nadie, que está acabando con generaciones enteras», ha dicho antes de seguir con el programa.

Siempre muy preocupada por la pandemia

Desde que comenzara, hace ya un año, la pandemia provocada por el coronavirus, Ana Rosa Quintana siempre ha mostrado su preocupación por el avance descontrolado de la misma. Durante las últimas semanas hemos visto como la tercera ola del coronavirus azotaba a gran parte del país. Son muchas las Comunidades Autónomas que han tenido que tomar decisiones de impacto tales como restringir los viajes, adelantar el toque de queda o cerrar la hostelería o adelantar el cierre de los negocios no esenciales. El avance de la pandemia va a pasos agigantados y la preocupación en torno a la covid-19 va aumentando entre los españoles.

Este ha sido uno de los motivos que ha hecho que Ana Rosa Quintana no pudiera despedirse de su gran amiga. Y es que entre este tipo de restricciones también están las de limitaciones en aforos, tanto en ceremonias como en funerales. Según la Comunidad Autónoma, hay un aforo u otro diferente, pero si a esto le sumamos las restricciones de movilidad y los cierres perimetrales, es inevitable que Ana Rosa y otros seres queridos no hayan podido despedir a su amiga.