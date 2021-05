Terminaba mirando al cielo y lanzando un precioso mensaje a su abuela fallecida recientemente por coronavirus.

La edición más esperada de Eurovisión, tras un año de ausencia por la pandemia, llegaba con Francia, Malta e Italia como las grandes favoritas. Finalmente esta última se ha proclamado como la gran vencedora de la noche en el Ahoy Arena de Róterdam. El representante español, Blas Cantó, ha actuado en el puesto 13 con la canción ‘Voy a quedarme’. Una balada envolvente y esperanzadora que lleva su firma y que ha comenzado a capella. El tema está dedicado al principal pilar de su vida, su abuela, fallecida a finales del año pasado por coronavirus.

La elegante puesta en escena ha contado con el sello de Marvin Dietmann y ha tenido como protagonista a una gran luna. El cantante ha combinado un impecable ‘look’ que ha apostado todo al negro con camisa satinada y pantalón sastre. Como detalle un pendiente con la letra ‘J’, la inicial de doña Joaquina, la persona que le crio y a quien se refiere como su madre. Terminaba su actuación, muy emocionado, mirando al cielo y lanzando el siguiente mensaje: “I love you, mum. Je t’aime, mama”. (Te quiero, mamá).

Su gran sueño

Antes de salir a escena, Blas Cantó ha reconocido estar «nervioso» y apuntaba a que se enfrentaba a la «actuación de su vida». «Ya es sábado 22 de mayo de 2021. El día que cumplí el sueño de mi vida. Va por ti», publicaba en su perfil de Twitter. Su impecable actuación ha sido muy aplaudida tanto en el estadio como a través de las redes sociales. Muchos han sido los que la han calificado con términos como «espectacular», «sublime» o «brillante».

Precisamente ha sido a través de las redes donde ha recibido muchos mensajes de apoyo, algunos de los cuales llegaban por parte de distintos rostros conocidos, uno de los más especiales lo publicaba Edurne. «Esta noche es la noche de mi querido Blas. Eres un artista con un talento increíble y una persona maravillosa!! Todos estamos muy orgullosos de ti y de que nos representes hoy en Eurovisión!! Vamos España, todos contigo Blas!!! Te quiero amigo!!!!💙».

Por su parte, Beatriz Luendo señalaba lo siguiente: «Estoy orgullosa de ti. Palo de corazones sobre todo porque has sido tú mismo, con tu voz, tu composición, la representación del momento que estás viviendo… Si la música es honestidad hoy te ganaste todos los puntos Cara sonriente con 3 corazones. Te quiero mi amigo». Mientras que India Martínez sentenciaba: «Con la pedazo de actuación de Blas Cantó en #Eurovision ya está todo visto!!! 🙌🏽🙌🏽🙌🏽🙌🏽🙌🏽🙌🏽- Me voy pa’ #TierradeTalento». Sin olvidar el clarificador mensaje de Ana Morgade: «Oye @BlasCanto lo has petado. Tómate ya unos chupitos, que no vamos a ganar porque este concurso nos odia, pero OLE TÚ. MONADA».