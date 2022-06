Mientras que todos se preguntaban quién sustituiría a Emma García durante el verano, Mediaset ha tomado una inesperada decisión: ‘Viva la vida‘ desaparece de la parrilla de televisión a partir del mes de agosto. Este sábado, la presentadora ha reaccionado a la cancelación de su espacio y la continuidad del mismo.

Días después de conocer la inesperada decisión de la cadena de Fuencarral, Emma García ha reaccionado lanzando una pulla sobre la cancelación de ‘Viva la vida’. Después de ver cómo cocinaban bacalao en la cocina del plató, José Antonio Avilés desvelaba que el mayor miedo de Pilar Vidal era que le oliera el pelo a pescado puesto que al terminar el programa se iba directa al concierto de Alejandro Sanz en Madrid. Ante esto, la presentadora no dudaba en lanzarle un mensaje al cantante. «Oye darle un abrazo fuerte y decirle que venga. Eso sí, que se dé prisa porque no nos queda mucho tiempo«, expresaba.

Emma García se tomaba como humor sus palabras y no contenta con ello, proseguía hablando de forma directa de la cancelación de ‘Viva la vida’ a partir del mes de agosto. «No es por nada, pero que no tarde mucho en venir porque no nos pilla aquí«, añadía entre risas ante la cómplice mirada del resto de colaboradores. Esta agridulce noticia llega en medio del 20 aniversario de la vasca en Mediaset.

El nuevo espacio que preparan para suplir la ausencia de ‘Viva la vida’

Será el próximo 24 de julio el día de la última emisión de ‘Viva la vida’ tras cinco años en antena. Después, a la presentadora y al resto de colaboradores les espera unas merecidas vacaciones. Según apunta ‘ABC’, Unicorn Content, la productora de ‘El programa de Ana Rosa, ‘Ya son las ocho’ y ‘Ya es mediodía’, ya trabaja en el nuevo magacín de actualidad que tomará el relevo del programa de Emma García tras su fin. De momento, se desconoce quien estará al frente de él y el nombre del mismo. Esta información llega también en medio de la renovación del contrato de Jesús Vázquez, que lleva vinculado al grupo desde 2003. ¿Será él el encargado de acompañar todas las tardes del fin de semana a la audiencia?

Hace solo unos días todo el equipo fue a celebrar por todo lo alto un nuevo aniversario, fiesta en la que se hizo patente el buen rollo que existe y en la que se volvió a demostrar que han formado una gran familia. Además de la presentadora, Emma García y del director, Raúl Prieto, asistieron colaboradores como Isabel Rábago, Makoke, Suso Álvarez, Raquel Bollo, Ana María Aldón, José Antonio Avilés, Terelu Campos o su hija Alejandra Rubio, entre otros. Solo el tiempo dirá cuál será el nuevo espacio de Emma García tras sus merecidas vacaciones de verano.