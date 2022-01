Siempre fiel a su cita con la audiencia durante el fin de semana, Emma García ha sorprendido ausentándose del programa que conduce, ‘Viva la vida’. La presentadora ha sido sustituida por Sandra Barneda quien nada más arrancar el programa le ha mandado un mensaje de ánimo. Aunque no ha entrado en detalles de lo que le ocurre, sí que ha confirmado que se debe a motivos de salud.

«Te echamos de menos, tanto nosotros como todo el equipo, recupérate pronto. Que te pongas buena pronto», han sido las palabras que le ha dedicado en directo Sandra Barneda. «Te echamos de menos Emma. Estás aquí con nosotros», ha añadido la catalana cuando ha pasado por delante del retrato de la de Ordizia colocado en los pasillos de Mediaset. Makoke también le ha dedicado unas palabras de ánimo: «Relaja y descansa», le ha dicho.

Desde el espacio de Telecinco se ha señalado que no se encuentra «en condiciones para presentar el programa este fin de semana y es por ello por lo que Sandra Barneda le toma el relevo durante estos días. ¡Mucho ánimo compañera! ¡Recupérate!». Por el momento, Emma García ha evitado pronunciarse sobre el tema. Hace cinco días que no realiza ninguna actualización a través de las redes sociales. Su último ‘post’ en Instagram lo publicó el pasado domingo cuando concluía con su jornada de trabajo. «¡¡¡Gracias por un finde más a vuestro lado!!! ¡¡¡Buenas noches!!!», afirmó entonces.

Otras ausencias de Emma García

No es la primera ocasión en la que Sandra Barneda sustituye a Emma García en ‘Viva la vida’. La catalana estuvo al frente del programa de Mediaset durante el verano de 2019, también en diciembre de 2020. Fue entonces cuando la vasca se contagió de coronavirus y tuvo que ausentarse durante dos semanas. A su regreso al programa se mostró muy emocionada. «Vengo sensible por todo el cariño que me habéis dado. Todo ha ido fenomenal». También quiso dedicarle unas palabras dirigidas a su madre. «Me han cuidado fenomenal como tú lo hubieses hecho, ama».

No se olvidó tampoco de contar con un cálido mensaje para Sandra Barneda. «Quiero mandar un beso muy fuerte a mi compañera Sandra Barneda por su profesionalidad y el cariño que ha mostrado hacia a mí. Gracias, gracias y gracias». Fue el 20 de noviembre de 2020 cuando Emma García compartió en las redes que había dado positivo en Covid-19. «Tengo que comunicaros que este fin de semana no podré estar con vosotr@s. Tengo covid. Estoy sin síntomas y recibiendo muchísimo cariño que es la mejor medicina». Diez días después confirmó de la siguiente forma que estaba al cien por cien para volver al trabajo. «Gracias, gracias y gracias por vuestro inmenso cariño. No sé cómo expresaros mi gratitud. Estoy abrumada y emocionada. Ojalá estas palabras os lleguen de la misma manera que vuestros mensajes, públicos y privados, me han llegado a mí. Estoy feliz de reencontrarme con vosotros. Cambio cojín por programa con fuerza, con ánimo y con mucho humor».