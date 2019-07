Elena Furiase está imparable. En los últimos meses la hija de Lolita Flores ha enlazado su maternidad con un papel en la película Rosalinda y su nueva faceta de mujer emprendedora, lanzándose al mundo de la moda con la creación de una firma de trajes de fiesta. Pero eso no es todo, ya que la artista también se ha atrevido con los fogones, formando parte de la edición de ‘MasterChef Celebrity’ que se está grabando actualmente.

Elena Furiase tiene un nuevo trabajo y no es de actriz

Anoche, durante una fiesta en Madrid, Elena desveló cómo está siendo su experiencia en el concurso de cocina y dejó claro que no es oro todo lo que reluce. «No puedo decir nada, por ahora solamente me he hecho dos quemaduras que ya casi no se ven, y no me he cortado ningún dedo, o sea que todo bien», decía la nieta de Lola Flores entre risas. Además, Furiase confesó uno de sus grandes miedos en la cocina, «yo lo que pasa que los cuchillos me dan mucho miedo, así que intento cortar a paso firme pero despacito…».



Estos son los famosos que se enfrentarán en ‘MasterChef Celebrity’

Acerca de la dureza de Samantha, Pepe y Jordi, que otros años han protagonizado momentos de tensión al ser demasiado estrictos con los concursantes, Elena confesó que ella ya lo ha vivido en sus carnes, pero no duda en ensalzar la figura de los jueces: «A ver yo he de reconocer que en todo lo que llevo ya he llorado un poquito… pero los jueces no son duros, para nada. Son un encanto los tres, hacen su trabajo y se ponen serios cuando hay que serlo».

Aunque no puede desvelar nada, Furiase sí ha contado cómo se ve ella en comparación con el resto de concursantes: «ya me veréis, a ver cuanto aguanto, pero la originalidad no es mi punto fuerte. Todos los demás son más fuertes que yo, yo soy más de recetas tradicionales…»