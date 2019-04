Belén Esteban no habla de su hija, Andrea Janeiro, pero sí le manda mensajes secretos en su ropa

5 Mensaje a su hija a través de las redes

La colabora de Sálvame ha querido aparecer con una cazadora militar abierta, que aunque parecía tratarse de una chaqueta más, lucía un detalle especial hacia su hija. Quizá no todos prestaron mucha atención a su look, pero no ha pasado desapercibido por sus seguidores. En sus últimos stories de Instagram, Belén pasea con orgullo y seguridad, mostrando entera su chaqueta para que podamos fijarnos con atención. De hecho, en la siguiente foto, se aprecia el detalle hacia Andrea con claridad.