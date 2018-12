La infancia de El Langui: superación y mucho esfuerzo

3 Capacidad de superación

“Nunca le he visto quejarse por nada”, aseguraba su amigo Dani Martínez en el programa. “Me levanto por la mañana y me tengo que levantar hora y media antes. Me quejo mucho”, contaba El Langui quien señalaba que hasta el hecho de ponerse un calcetín era algo que le costaba mucho tiempo.