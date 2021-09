Para muchos es el perfil más desconocido de la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity‘, sin embargo, este joven Alicantino ya tiene para escribir un libro

Para muchos es el perfil más desconocido de la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’, sin embargo, este joven Alicantino a sus 27 años ya tiene para escribir un libro. Eduardo Navarrete, una vez más en Televisión Española, afronta el que es su segundo programa de televisión, y es que si por algo es conocido Navarrete es por participar en el año 2018 en la primera edición de ‘Maestros de la costura’. Concurso en el que se quedó a las puertas de la gran final y en el que ganó otra cara conocida por los televidentes, Mahi Masegosa, concursante de Supervivientes 2020.

Fue precisamente en Maestros de la Costura donde Eduardo protagonizó un desencuentro con la hermana de Penélope Cruz, Mónica Cruz, que provocó que la actriz confesara que se arrepentía de haber acudido al concurso. No obstante, detrás de este temperamento, el alicantino demostró tener un corazón de oro y le pidió entre lágrimas perdón a su compañera de equipo, y es que si por algo se caracteriza el modisto es por tener un círculo de amigos de lo más variado. Dueño de su propia marca de ropa con su mismo nombre, ha vestido a todo tipo de celebridades, como Bibiana Fernández, la Terremoto de Alcorcón, Asier Etxeandia, Lorena Castell, Víctor Palmero… son algunos de los rostros que han caído rendidos a sus encantos. Sin embargo, el concursante se encuentra inmerso en el mundo de los fogones, una nueva etapa en la que SEMANA ha querido interesarse y conocer cuáles de todas sus facetas encontraremos en el nuevo prime time de la cadena pública.

¿Qué balance haces de esta experiencia?

Yo tengo hora en la López Ibor para ingresarme de forma indefinida. Es una experiencia maravillosa porque hemos vivido cosas muy guays pero es muy duro como han dicho todos porque es un coñazo de horas y bastante exigente y te lleva al extremo. Hay gente como Carmina que algo de ventaja llevaba…

Con ella seguro que no te has aburrido.

Su plato estrella decía que era “kaidele: trocitos de pollo envuelto en papeles”. Ella me decía: ¡Hoy me ha tocado kaidele! Jaja

¿Llamaste a algún ex Celebrity para asesorarte?

Yo llamé a Yolanda Ramos y a la Terremoto de Alcorcón. Pero por mucho consejo que ellas te den, hasta que tú no vives la dureza de aquello.

¿Te has derrumbado muchas veces?

He tenido mucha gresca con mucha gente (se ríe).

¿Qué Eduardo se van a encontrar los espectadores?

La misma que ya vieron en Maestros de la costura porque yo sólo tengo una forma de ser, que es ésta, que es muy gamberra y muy canalla, y muy divertido. No he madurado nada.

¿Qué mensaje mandarías a RTVE para que renueve el formato?

Maestros de la costura es un programa necesario y ha dado valor, igual que MasterChef a la cocina, a la profesión de la moda, y mucha gente se ha lanzado a coser y se le ha dado visibilidad. Si no lo renovaran, sería una pena.

¿Cocinas ahora más en casa?

No, no, negativo.

¿A qué famoso recomendarías la experiencia?

Yo se lo recomendaría a cualquiera de mis amigos. Susi Caramelo se lo pasaría pipa. Y Candela Peña También.