El 2 de noviembre Paz Padilla estrenó el concurso ‘A simple vista’ en Cuatro, un programa con el que afirmaba sentirse encantada. Solo dos semanas más tarde se confirma que lo retiran de la parrilla debido a sus bajos datos de audiencia, pues ni siquiera supera el 3 % de cuota de pantalla. Eso sí, su cancelación no será inmediata, sino que está previsto que se emitan todos los que tienen ya grabados, por lo que no se desperdiciarán. Así lo han revelado fuentes cercanas a la humorista, quienes tienen claro el golpe que supone para la cómica esta decisión de Mediaset. A pesar de que intentaba ser su mejor embajadora y no dejaba de promocionarlo en sus redes sociales, no ha corrido la suerte esperada ni por ella ni por los altos mandos.

En este espacio que pronto desaparecerá de la programación se hacía un retrato robot con el que los invitados debían poner a prueba su intuición y la observación. No ha conquistado al público y eso ha llevado a las altas esferas a retirarlo poco tiempo después de comenzar a emitirse. Meses después de que se comunicara que ‘Got Talent’ dejaba de contar con ella como jueza, la televisión vuelve a darle una mala noticia. Lo hace poco antes de ponerse al frente con Carlos Sobera para presentar las Campanadas en Cádiz, donde despedirán el año ante la atenta mirada de millones de españoles. De momento, se desconoce el programa que ocupará la franja que deja vacía ‘A simple vista’, el último proyecto audiovisual de Paz Padilla. No obstante, todo apunta a que será First Dates Lunch, el cual presentará Jesús Vázquez.

Justo este fue uno de los motivos por los que dejó de aparecer en ‘Sálvame’, a donde no acude desde hace tiempo. La actriz estaba inmersa en las grabaciones de este concurso que la ha tenido muy ilusionada hasta su cancelación. Era un formato desarrollado por Bulldog TV para el grupo Mediaset que prometía ser el pelotazo de la temporada televisiva. No ha sido así y eso ha provocado una gran desazón en la humorista, aunque afortunadamente este no es su único proyecto. Además de las representaciones de su obra de teatro, la publicación de su libro o su tienda de ropa, Paz Padilla se esfuerza cada día por ser la mejor versión de sí misma.

Hace algunos días viajó junto a Anna Ferrer a Egipto, país en el que han podido relajarse y disfrutar de la compañía de la otra. Cabe recordar que desde que la joven se mudó con su pareja, Iván Sánchez, madre e hija no se ven tanto y eso hace que se echen profundamente de menos.