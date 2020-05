José Antonio Avilés ha respondido a las acusaciones que se han hecho sobre él en las últimas semanas. Tras su reciente expulsión de ‘Supervivientes 2020’, el colaborador de ‘Viva la vida’ ha respondido a todas las preguntas que le ha realizado Jorge Javier Vázquez en ‘Supervivientes: Última hora’, una gala especial centrada en su figura. Una cobertura informativa excepcional que da fe de la enorme fama que ha logrado el cordobés a su paso por los Cayos Cochinos a raíz de que se hayan destapado sus numerosas deudas económicas y sus mentiras, incluida la de su falso título en Periodismo. Una carrera que nunca ha estudiado: «No soy periodista», ha admitido.

El colaborador ha reconocido gran parte de los testimonios que se han dicho en ‘Sálvame’ en las últimas semanas. «Asumo los errores que he cometido en mi pasado. La mentira es el camino fácil y no te lleva a nada. No supe parar las cosas a tiempo porque en aquel momento no vivía una situación buena. Mi familia me ha dado lo mejor y yo le he dado malos ratos o bochornos», aceptaba al arranque del programa. Una gala en la que el joven, de 24 años, pudo aclarar, punto por punto, todas y cada una de los engaños de los que se le acusa. «He engañado a gente en mi pasado y en especial en mí mismo. He querido ser feliz yo. Era egoísmo, pero nunca he querido hacer daño», recalcaba.

«No soy un estafador, soy un moroso»

Avilés no ha tenido reparos en confesar que ha mentido sobre muchas cosas, pero ha querido dejar claro que nunca ha cometido un delito: «No soy un estafador, soy un moroso. Se me están imputando delitos. No soy un prófugo de la justicia». «¿Has estafado a alguien?», le ha preguntado Jorge Javier, a lo que el cordobés respondía: «Debo dinero, pero no he estafado. Antes de venir aquí dije que debía dinero y desde hoy día 14 estoy haciendo frente a mis deudas porque tengo un móvil desde el que hacer transferencias».

«Me avergüenza lo que he tenido que ver», añadía. Hasta que no me he sentado y me han explicado lo que que realmente había no podía hacer frente a nada», añadía Avilés sobre los impagos a los que ha prometido hacer frente a partir de ahora. «Mis deudas no alcanzan ni el 50 por ciento de lo que se está diciendo», puntualizaba.

María Patiño: «Me engañaste y me mandaste un falso Master»

En su cara a cara con Jorge Javier y otros colaboradores de Telecinco, María Patiño se ha mostrado especialmente implacable. La periodista explicaba hace unos días en ‘Socialité’ que la conducta de Avilés le parece absolutamente reprochable. «Hace 15 días me reía de las cosas de José Antonio Avilés, pero, por la manera que yo tengo de entender la profesión, ya no me río», reflexionaba. Según la gallega, el colaborador de ‘Viva la vida’ «ha jugado con las ilusiones de muchas personas».

Patiño le ha reprochado a Avilés no haber sido del todo franco al hablar de sus engaños a particulares y empresas que aún esperan cobrar el dinero que Avilés les debe. «No veo un discurso natural. Ahora me encuentro a un pobre chico que entró en un concurso para pagar sus deudas y parece que hasta tengo que pedirte perdón».

«No vengo aquí con un discurso montado. Vengo a contarte la realidad», le respondía Avilés. «Carolina Sobe sabe mis deudas dese hace ocho meses». La periodista le ha espetado: «Me indignó el el engaño, la utilización del dinero de otras personas, de los sueños de otras personas. Que una persona tenga deudas me puede parecer normal, pero no el engaño. A mí me mandaste la titulación usando un falso documento. ¿Por qué me engañaste y me mandaste un master que era falso si no te lo pedí? ¿Por qué? No has tomado conciencia porque no la tienes».

«Más sincero que estoy siendo no puedo serlo. Estoy hablando con toda la verdad encima de la mesa, pero no puedo asumir algo que no he hecho», se justificaba el cordobés.

Kiko Matamoros: «Eres un golfo y un delincuente»

Por su parte, Kiko Matamoros también se ha mostrado especialmente crítico. El colaborador de ‘Sálvame’ le ha dicho sin paños calientes lo que piensa sobre él. «Eres un golfo y un delincuente. Lo único que hay previsible aquí son tus mentiras y has perdido la oportunidad de medio quedar decentemente».

«No me vuelvas a llamar estafador», le exigía Avilés al escuchar sus palabras. «Lo que tenías que haber hecho era pedir perdón a los afectados, al público que se ha comido toda la mierda sobre ti. Lo que has hecho esta noche es perder una oportunidad de oro y seguir diciendo una mentira tras otra. Ha demostrado que tienes tan poca vergüenza de decir que tu madre ha tenido un cáncer para no hacer frente a un pago».

Jorge Javier: «Utilizaste mi nombre para hacerte un blanqueamiento»

Al final de la gala, Jorge Javier le ha recordado que Avilés lo ha involucrado en una de sus mentiras. «Utilizaste mi nombre para decir que que te ibas a hacer un blanqueamiento dental. ¿Sabías que yo llevaba fundas?». El colaborador señalaba: «Yo no te conocía a ti de nada.»

«Pasaría horas contigo. No sé para qué, pero pasaría horas», se sinceraba el presentador, fascinado en cierto modo por la compleja personalidad de José Antonio Avilés. En su alegato final, el joven ha adelantado que, una vez que terminara el programa «me pondré a llorar porque recapacitaré sobre todo. Si tengo que pedir perdón, pido perdón. Pagaré hasta el último céntimo, pero dejad a mi familia, por favor«, suplicaba.