La tía del concursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha revelado que el joven sufrió una importante pérdida familiar.

Tom Brusse se ha convertido en uno de los concursantes con más gancho de ‘La isla de las tentaciones’. El joven ha sido uno de los primeros en morder la fruta prohibida y ha traicionado a su novia, Melyssa Pinto. «Estaba confundido y por la noche me acerqué un poco más a Sandra», contaba. El joven se ha arrepentido tras besar a Sandra, pero también ha admitido que se siente muy atraído por ella. E incluso ha confesado: «Quiero ser feliz y con Sandra soy yo».

Su acercamiento a la explosiva soltera le ha puesto en el punto de mira. En primer lugar, le ha caído una bronca por parte de su novia, que le ha acusado de ser un «desgraciado» y haberle destrozado la vida. «Jamás me vuelves a ver en la vida. ¿Ves mi cara? He pasado 48 horas sin dormir», le ha dicho. «Tú ya no eres mi novio».

A Tom Brusse también le han llovido las criticas por haber sido infiel a su chica. Ismael, exnovio de Andrea Gasca, lo ha criticado con dureza. «Es un golfo y un sinvergüenza. Me parece muy de sinvergüenzas la actitud de Tom… está hablando con Melyssa diciéndole: ‘No yo te quiero a ti solo te quiero a ti’. Se va a Melissa y sigue disfrutando con las solteras y encima esa noche habiendo visto el estado en el que estaba su novia. No le duele absolutamente nada, que no se preocupa por ella absolutamente nada y tiene la poca vergüenza de dormir con una soltera”, ha dicho en su canal de Youtube.

Ahora que está en boca de todos se ha sabido un dato muy revelador sobre su vida personal. La vida de Tom Brusse ha estado marcada por una tragedia que vivió con apenas 18 años y que ha marcado un antes y un después en su vida.

Toda España conoce su relación sentimental con Melissa, pero hay una parte de su pasado que hasta ahora esa desconocida para todos. Tom Brusse perdió a su madre cuando tan solo tenía 18 años. Así lo contaba su tía Nathalie Brusse en el debate del pasado martes, presentado por Carlos Sobera. Nathalie intervino en el programa para defender a su sobrino y criticar duramente a Melissa por haberse saltado las normas del concurso para insultar a su novio, al que acusó de ser un «hijo de…».

«Melyssa sabe que Tom perdió a su madre con dieciocho años y ese insulto es doloroso. Ella sabía que insultar reiteradamente de esa forma a Tom le hace daño al corazón. Es muy doloroso para la familia», explicaba Nathalie. El presentador no dudaba en aportar su punto de vista: «Yo te digo una cosa también. Normalmente la gente que expresa esos insultos no piensa en la madre de nadie. Es una frase hecha, algo desagradable e inapropiado, pero tampoco va con otras intenciones». La tía de Tom Brusse le respondía: «Puedes tener razón, pero cuando lo dices una, dos y veinte veces, duele».