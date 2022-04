Aunque Jorge Javier Vázquez es presentador de uno de los programas de corazón más conocido de España, es un personaje muy celoso de su intimidad. De hecho, lo es hasta tal punto que en una ocasión el ‘Deluxe‘ llevó a su madre para darle una sorpresa, y el conductos de espacios de Telecinco abandonó su trabajo de forma precipitada. Y aunque la ha llevado a algunos programas de TV3 y otros como ‘Mi casa es la tuya‘, poco sabemos de su familia.

Pero a pesar de esto, Jorge Javier no duda en contar, en algunas ocasiones, anécdotas divertidas que le han ocurrido con su madre. Y eso ocurrió ayer mismo en el programa ‘Sálvame‘, cuando recordaba algo que le había pasado con la Mari, como se la conoce ya públicamente. El periodista explicaba que «salieron dos gays el otro día en la tele, y se preguntaban «¿tú que eres? ¿Activo o pasivo? Yo le dije ‘mama, tú sabes en el mundo gay lo que es ser activo o pasivo, ¿no?’ y le pregunto ‘De los dos, ¿quién es el activo?’ y me responde ‘Pues el de la pareja que le gusta salir, hacer cosas’«. Estas palabras desataron una auténtica carcajada en plató, no solo por parte del propio presentador, sino también por los colaboradores.

Jorge Javier ha compartido «fotos robadas» de su madre

Y aunque el presentador no es muy dado a compartir fotos con su familia, en octubre de 2021 descubríamos unas instantáneas que Jorge Javier Vázquez publicaba en redes sociales. El filólogo publicó dos fotos diferentes de su madre bajo el título de «robado». En la primera de ellas se puede ver a su progenitora tumbada en el sofá muy pendiente de un dispositivo móvil con un perro encima de ella. En la segunda, se puede ver a la Mari visiblemente pensativa, ataviada con ropa deportiva y abrigada.

