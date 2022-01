Tras la noticia de la ruptura entre Antonio David Flores y Olga Moreno sigue generando nuevos titulares cada día. Desde que se conociera la ruptura entre el malagueño y su segunda esposa, mucho se ha comentado sobre la nueva vida del que fuera yerno de Rocío Jurado. Se sabe que ya vive con su actual pareja, Marta Riesco, en el piso en el que reside esta Madrid. O que su idilio no comenzó hace tres meses, sino que llevan «casi dos años juntos», como ha señalado Belén Esteban. “Los dos saben que están mintiendo, no llevan tres meses juntos”, ha dicho, asegurando que ambos no están contando toda la verdad sobre el origen de su historia.

«Con lo que Olga gana semanalmente y con el premio paga a Hacienda»

La colaboradora no solo ha explicado que el romance comenzó tiempo atrás. También ha revelado la cantidad exacta que debe el andaluz a Hacienda gracias al paso de Olga por ‘Supervivientes‘. Según ha contado, la deuda de Antonio David con la Agencia Tributaria se ha reducido de manera considerable tras el paso de la sevillana por el ‘reality’ de Telecinco.

Gracias al caché que cobró Olga, Antonio David pudo saldar gran parte del monto que debía al Fisco. Ahora solo tiene tiene pendiente una ‘pequeña cantidad’. «Debe solo 30.000 euros a Hacienda», ha dicho durante la emisión de ‘Sálvame’. “Lo que Antonio David cuenta es que él debía un dinero a Hacienda y con lo que ella gana semanalmente y con el premio, él paga a Hacienda”, ha comentado, indignada.