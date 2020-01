1 "A esta chica le ha faltado sinceridad"

El colaborador piensa que Estela no ha sido del todo sincera con su hijo. «A esta chica le ha faltado sinceridad. La misma que tuvo él al decir que tuvo un intríngulis en su relación. A ella le ha faltado decir que me he nublado, que me he confundido o que me he sentido atraída o me ha gustado Kiko Jiménez«.