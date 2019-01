La separación de Laura Matamoros ha sido una sorpresa para el público pero no para la familia. El sábado, Diego Matamoros se sentó en ‘Sálvame Deluxe’ y reveló las que, para él, han sido las claves de la ruptura de la pareja.

Para el marido de Estela Grande, el problema entre su hermana y su ya excuñado viene de largo y, según sus propias palabras, la primera crisis que superaron fue antes de que la colaboradora viajase a ‘Supervivientes’. Tras su vuelta, y recién dejados atrás sus problemas, Laura se enteró de que estaba embarazada y, aunque la noticia les hizo felices, dejó sin capacidad de movimiento a los jóvenes. Además, Diego ha involucrado a su padre, Kiko Matamoros, en la separación, asegurando que entre yerno y suegro hubo una gran discusión en la que tras una serie de gritos, Benji Aparicio decidió abandonar su hogar. Según Diego, la decisión de su hermana de acoger a su padre tras separarse este de Makoke, podría haber sido el último obstáculo que su amor con el cocinero no pudo superar.

La relación entre Laura y Diego Matamoros no pasa por un buen momento. Según él, entre ellos han pasado cosas que requieren de una disculpa de su hermana, algo que quizás a la ‘influencer’ no le haya hecho demasiada gracia escuchar a través de una pantalla. Además, para Diego Laura parece una nueva persona y cada vez dista más de la persona que él conocía y formaba parte de su familia. Aunque el hijo de Kiko asegura que quiere retomar su relación de hermanos, lo cierto es que sus declaraciones no parecieron demasiado amistosas.

