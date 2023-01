Después de un mes sin pisar el plató de ‘Ya es mediodía’, el regreso de Alba Carrillo se esperaba como agua de mayo. La polémica tras ser pillada en la fiesta de Navidad de Unicorn con Jorge Pérez ha situado a la colaboradora en el centro de todas las miradas. Desde entonces, mucho se ha hablado sobre ella, de su idilio exprés con el ganador de ‘Supervivientes 2020’ y de su enfrentamiento con Cristina Porta, a la que ha respondido duramente en las redes sociales. Durante todo este tiempo, la exmodelo ha permanecido alejada del foco mediático. Y si algunos creían que su retirada iba a prolongarse por más tiempo se equivocan. La colaboradora está más que lista para volver a la carga.

Ha sido Joaquín Prat quien ha despejado las dudas sobre el futuro inmediato de las madrileñas y ha aclarado cuándo volveremos a verla ante las cámaras de Telecinco. Será mismo martes, 10 de enero. «Mañana vuelve a este, su programa, Alba Carrillo. Mañana, en el Fresh de ‘Ya es mediodía’, Alba Carrillo. Se ha tomado su tiempecito pero regresa», ha anunciado el presentador. «Ahora nos queda que vuelva Jorge», ha añadido Miguel Ángel Nicolás, el colaborador y coordinador de la sección rosa de ‘YEM’.

Jorge Pérez sigue retrasando su vuelta a televisión tras su polémico affaire con Alba Carrillo

Lo cierto es que si Alba ya está preparada para volver después de un mes de descanso, el Guardia Civil no tiene claro qué hará con su futuro profesional. «Jorge, que debía haber vuelto este fin de semana a ‘Fiesta’, finalmente va a tener que posponer esa reaparición televisiva. Veremos a ver si finalmente se produce», ha comentado Joaquín Prat. El conductor de ‘Ya es mediodía ‘ no oculta el afecto que siente por su compañero, al que ha enviado un cariñoso mensaje animándole a regresar lo antes posible al magacín de Telecinco: «Jorge, vuelve pronto, que aquí te esperamos con los brazos abiertos. Yo por lo menos».

Hace apenas unas horas, Alba Carrillo respondía en sus redes sociales a los comentarios que hizo sobre ella Cristina Porta en ‘Sábado Deluxe’. «Una mujer empoderada y libre no es contar con cuántos hombres te has acostado. Es no tener la necesidad de contarlo o hacerlo si te da la gana, pero no para reafirmarte. Tú necesitas eso», dijo la periodista, quien se sometió al polígrafo. Ante estas declaraciones, la ex de Feliciano López le ha enviado una respuesta de lo más contundente a través de su perfil de Instagram.

«Dime de qué me acusas y te diré qué haces… Señora titulada: llevo un mes fuera de la televisión, sin hablar, comentar u opinar nada (aunque sea de mi propia vida) y usted no ha tenido suficiente con conseguir trabajo gracias a mi persona (quiero mi 20%). Que sigue hablando de mí y diciendo barbaridades«, contesta Alba Carrillo a su compañera de cadena. Esta por cierto, ha explicado que Jorge Pérez la ha «autorizado» para salir en su defensa en los platós.

Ha pasado ya un mes y medio después de su pillada con Alba Carrillo y Jorge Pérez, el otro gran protagonista de esta historia, sigue sin dar señales de vida en la pequeña pantalla. El pasado fin de semana, el exguardia civil tenía previsto reaparecer ante las cámaras: iba a ofrecer una entrevista en el programa ‘Fiesta‘. Sin embargo, se echó atrás asesorado por sus abogados. Así, ha optado por continuar un tiempo fuera de los focos: «Elige su vida familiar y por el momento se aleja de la televisión».