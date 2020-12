La cantante ha sido la nueva sorpresa de ‘Mask Singer: adivina quién canta’. La cantante se escondía bajo el disfraz de pavo real

En plena recta final para llegar a la final, este miércoles se ha desvelado uno de los grandes enigmas de ‘Mask Singer: adivina quién canta’. Pastora Soler ha sido desenmascarada. Era ella quien se escondía detrás del disfraz de pavo real. La andaluza revelaba su identidad después de cantar una de las canciones más marchosas de la edición: ¡Let’s get Physical!’ de Dua Lipa.

Malú intuía que podía tratarse de ella. Son amigas y, como ha señalado Soler, «me tiene muy calada». El resto de sus compañeros, en cambio, estuvieron convencidos de que bajo la máscara estaba podían estar Gisela, Ruth Lorenzo, Beatriz Luengo, Gemma Mengual.

«Me lo he pasado pipa»

La artista estaba encantada de su paso por el concurso. «La verdad es que ella empezó a calarme. Cuando salgo el primer día y la veo aquí, digo ‘no’. ¡He pasado mucho trabajo! He sido atrevida y he sido osada y he cantado en inglés. Lo he pasado súper bien cantando estos temazos y bailando. Han sido momentazos debajo de la máscara pasándomelo pipa», admitía.

«En casa no lo sabía nadie. Me preguntaban que a dónde iba», añadía. Lo único que lamenta de su marcha es no haber podido interpretar un tema que estaba reservando para la gran final: «Quería llegar a la final porque tengo un temazo guardado». La canción en cuestión era ‘I will always love you’, de Whitney Houston, donde hizo alarde de su poderoso chorro de voz. Finalmente, la sevillana se despedía de la audiencia con una sonrisa de oreja a oreja. «Ha sido un placer, de verdad, gracias», concluía.

Es ella, ¡nuestro Pavo Real es @PastoraSoler! 🦚 ¡Ojalá pudiéramos cantarte eso de «QUÉDATE CONMIGO» porque echaremos de menos tus performances en #MaskSinger7 https://t.co/LWamhPf6MP pic.twitter.com/TiUb0mpcfH — Mask Singer (@MaskSingerA3) December 16, 2020

Algunas de las pistas que daba Pastora Soler en la última gala de ‘Mask Singer: adivina quién canta’ eran: «Antes usaba paloma mensajera, pero ahora me he hecho fan de Youtube» o «Aunque por mi extrema hermosura pueda parecer delicado siempre estoy dispuesto a dar un paso adelante».

La semana pasada, Terelu Campos daba la gran sorpresa de la noche. La hija de María Teresa Campos, que durante más de 10 años ha estado vinculada a Telecinco, se ha convertido en una de las máscaras del programa. «Ha sido un gran reto. Cantar ha sido lo de menos, esto consistía en jugar», confesaba. En las redes sociales se barajaba la posibilidad de que fuese Bárbara Rey la que se encontraba detrás de la máscara, pero nada más lejos de la realidad. Cabe recordar que Vanesa Martín, que estuvo sustituyendo a Malú cuando sus problemas de salud le impidieron estar en el plató, pensó que la cerdita podría ser la colaboradora de televisión.