Miriam Saavedra ha regresado a la casa de Guadalix. La que fuera ganadora de ‘Gran Hermano VIP 6’ ha hecho una entada triunfal en ‘Secret Story’ que la audiencia difícilmente podrá olvidar. Ha comenzado esta andadura de la mano de nuevos invitados vip, Tom Brusse y Víctor Sandoval. Mientras este último estaba haciendo distintas bromas, ella ha terminado en el suelo protagonizando una sonada caída ante la incrédula mirada del resto de concursantes.

La princesa Inca ha elegido para la ocasión un espectacular estilismo al más puro estilo hollywoodiense. Un vestido asimétrico de paillettes en color plata que casi le juega una mala pasada cuando ha tropezado. Finalmente, sus reflejos han conseguido que no haya tenido otro contratiempo. Ella reía a carcajadas cuando Víctor Sandoval bromeaba con el nombre de su ex, Nacho Polo. Finalmente ha terminado perdiendo el control y precipitándose al suelo desde el pódium en el que se encontraba. El tropiezo pronto ha corrido como la pólvora a través de las redes. Muchos de sus seguidores han aplaudido verla de nuevo delante de los focos.

Miriam Saavedra dispuesta a revolucionar la casa

Si el paso de la peruana por ‘GH VIP’ fue sonado, esta nueva aventura televisiva promete serlo también. «Por fin vengo aquí libre, aunque no me avergüenzo de mi pasado amoroso», ha afirmado nada más entrar en la casa. En pocos minutos ya ha protagonizado más de un instante memorable. Ha llamado Trump a su compañero Tom Brusse: «Tom, perdona. Te pareces un poco al presidente», le decía ante la carcajada de Víctor Sandoval. No solo eso, cuando una de las concursantes no ha acertado una prueba en la que le han preguntado sobre qué edición del reality ganó la princesa Inca, ella ha espetado: «¡Yo creo que he ganado todos los realities, Supremo!».

Miriam Saavedra ha entrado en ‘Secret Story’ como un auténtico huracán. «Estoy muy contenta y muy feliz. Esta es mi casa, la beso como siempre», ha reconocido. Nuevamente ha hecho gala de su verborrea para despertar la carcajada de más de uno. Seguro que volverá a protagonizar mucho instantes memorables como así hizo en ‘Gran Hermano Vip 6’, edición en la que obtuvo el ansiado cheque de 100.000€ gracias al 71,1% de votos del público.

La joven, de 28 años, se dio a conocer en nuestro país gracias a su relación con Carlos Lozano. La primera vez que apareció ante los focos fue cuando visitó a su entonces novio en ‘GH VIP’. En 2016 participó en ‘Supervivientes’ donde fue la quinta expulsada. Ha sido colaboradora de ‘Sálvame’ y sus intervenciones nunca dejan a nadie indiferente. Los últimos años ha permanecido en un discreto segundo plano, realizando esporádicas participaciones televisivas. Vuelve a la pequeña pantalla por la puerta grande entrando de nuevo en la casa de Guardalix. Una aventura que seguro dará mucho que hablar.

