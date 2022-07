Después de cinco años en antena, ‘Viva la vida‘ ha llegado este domingo, 24 de julio, a su fin. Entre lágrimas, Emma García se ha despedido de los espectadores del programa de Telecinco y lo ha hecho con un emotivo discurso en el que ha puesto en valor el trabajo de todos sus compañeros. Los focos del plató se han apagado entre música y un fuerte aplauso por parte de todo el equipo.

El final de ‘Viva la vida’ ha contado con un coro que ha interpretado en directo la canción original del programa, interpretada por Coldplay, y ha emitido unas imágenes de la llegada de Emma García a la redacción esta misma mañana. La presentadora fue recibida entre aplausos y emociones por los redactores del programa. Ha sido el momento en el que la periodista lloraba de emoción sin poder reprimir las lágrimas. «Gracias, hasta siempre», han sido las últimas palabras de Emma García al frente del programa. Vea el vídeo para conocer de primera mano cómo ha sido la despedida.

Lo cierto es que en su adiós, todos los colaboradores han estado especialmente sensibles y no han podido evitar derrumbarse al escuchar las palabras de Emma García. Ana María Aldón era una de las más emocionadas y minutos antes le daba las gracias al programa por darle la oportunidad de colaborar y empezar en este mundo. Un día antes, Terelu Campos se fundía en un cálido abrazo con la presentadora.

«Cerramos una etapa que para mí ha durado cuatro años, una etapa maravillosa. Asumí un reto con mucha ilusióny humildad y con ganas de aprender», ha expresado Emma García. La presentadora ha sido muy clara y ha confesado que cuando se puso al frente del programa se propuso mostrar su parte más vulnerable. «Ha sido fácil gracias a vosotros. Me he sentido tan arropada desde el minuto uno. Habéis estado en uno de los momentos más difíciles de mi vida (en referencia a la muerte de su padre). Ha sido muy importante sentiros, he aprendido mucho con vosotros. Sé que nos vamos a volver a encontrar en esa noria televisiva que es nuestro trabajo», ha asegurado.

‘Ya es verano’ sustituirá a ‘Viva la vida’

A partir del 30 de julio, llegará a la parrilla de Telecinco ‘Ya es verano’, el programa que sustituirá a ‘Viva la vida’. Se trata de un espacio producido por ‘Unicorn Content’, productora de ‘El programa de Ana Rosa‘ y ‘Ya es mediodía‘, y en el que estarán Frank Blanco, Marta González y Verónica Dulanto como presentadoras. Por el momento, se desconoce el plantel de colaboradores que amenizarán las tardes de los fines de semana. Lo que sí se sabe es que este espacio destacará lo más visto de las redes sociales, repasará la última hora de la actualidad y la crónica social y del corazón. De momento se desconocen los nombres de los colaboradores que podremos ver en el espacio.