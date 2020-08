La presentadora volvía al espacio de Telecinco el pasado 25 de julio para sustituir a Emma García en sus vacaciones de verano.

El pasado 25 de julio, Toñi Moreno volvía a su programa, ‘Viva la vida’, para sustituir a Emma García en sus vacaciones de verano. La andaluza regresaba al espacio de Telecinco de los fines de semana por todo lo alto, de lo más enérgica y con una sonrisa de oreja a oreja. 40 días en los que la que fuera presentadora de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ se ha abierto en canal con la audiencia y que ha estado respaldada por los buenos datos de share. Sin embargo, todo lo bueno se acaba. Este domingo 30 de agosto, la de Sanlúcar de Barrameda se ha despedido de una manera muy emotiva.

Horas antes de comenzar el programa, cuando se encontraba en maquillaje y peluquería, Toñi Moreno aseguraba que todos estaban emocionados ante su último día en el programa. El equipo de ‘Viva la vida’ le regalaba un peluche de Minnie Mouse para la pequeña Lola y la presentadora no podía evitar derramar alguna que otra lágrima. «Soy muy llorona», decía. «Os espero hoy que me hará mucha ilusión contar con vosotros en el último programa», le pedía a sus seguidores a través de sus historias de Instagram.

Ya casi al final del espacio de la cadena principal de Mediaset, Toñi Moreno, tras un vídeo preparado por el programa con los mejores momentos de la andaluza en sus 40 días de sustitución, se ponía en pie (al igual que el resto de colaboradores que no dudaban en aplaudirla) y le dedicaba unas palabras a los fieles espectadores. «No quiero ponerme tonta pero me lo he pasado…«, comenzaba en clara referencia a lo mucho que ha disfrutado.

«Para mí este programa me cambió la vida y siempre va a ser mi casa. Tengo muchos amigos. Me ha encantado trabajar con vosotros y me lo he pasado muy bien este verano. Ha sido un momentazo. No quería cargarme el tinglado antes de que volviera Emma… Me siento súper afortunada de haber estado aquí», agradecía. Además, dejaba claro que tenía en mente volver a pisar el plató para visitarlos.

Los próximos proyectos profesionales de Toñi Moreno

Después de sustituir a Emma García, Toñi Moreno tiene varios proyectos profesionales sobre la mesa. «Tengo la oportunidad de presentador dos pedazos de programas en Telemadrid y Canal Sur. Espero que el COVID nos deje… es difícil hablar de futuro ahora, ¿verdad? Vamos día a día», explicó hace unos días a través de sus redes sociales. Muy pronto volverá a poner al frente de ‘Un año de tu vida’, en la autonómica andaluza, y relevará a Luján Argüelles y se subirá a ‘La Báscula’ de Telemadrid. Cabe recordar que será Jesús Vázquez quien coja el testigo de Toñi Moreno y se haga cargo del programa de Cuatro, ‘Mujeres y hombres y viceversa’.

Toñi Moreno se ha abierto en canal con la audiencia

La andaluza se lo ha pasando en grande en el espacio de Telecinco compartiendo cada tarde de los fines de semana con los espectadores y no ha dudado en abrirse en canal con ellos. Gracias a esto último, hemos podido conocer el lado más personal de la que fuera presentadora de ‘Mujeres y hombres y viceversa’. En la nueva sección de Torito, quien se está dedicando a pasar 24 horas con cada colaborador del programa, el reportero más dicharachero de Mediaset se ha desplazado hasta Sanlúcar de Barrameda para conocer los entresijos de la vida de Moreno. Durante su estancia juntos, ambos vivieron un momento muy especial.

Durante la grabación, Toñi Moreno decidió llevar a Torito a uno de los sitios más especiales para la presentadora. Una decisión que nos ha dejado una conmovedora y dura confesión. La presentadora de ‘Viva la vida’ se desplazaba hasta unos árboles junto a Torito y no podía evitar comenzar a llorar. En concreto, Moreno explicaba que esos árboles los plantó su abuelo para que su padre jugara. Con el tiempo, fue un lugar en el que cuando era pequeña también jugaba con sus hermanas. Un lugar especial que siempre le va a recordar a su progenitor.

«Mi padre cuando ya veía que se iba me dijo: ‘Busca los árboles’», relata y explica que fue ahí donde esparcieron las cenizas de la persona más importante en su vida. «Aquí está mi padre. Yo cuando me siento perdida venga aquí y tengo una conexión con él maravillosa», aseguraba con la voz entrecortada. Entre lágrimas y pidiendo que se parara la grabación, la presentadora sacó su lado más emocional y, dolida, reconocía: «Me da una pena que no haya conocido a su nieta…«.