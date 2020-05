Víctor Sandoval ha contado cómo se siente tras haber perdido a su madre, Asunción Novillo, que fallecía el pasado 2 de mayo a consecuencia del coronavirus. La muerte de su progenitora se ha producido apenas dos meses después de que el colaborador se enfrentara a otro duro golpe: la muerte de su padre.

Hace unas semanas, el madrileño confirmaba a través de sus redes sociales que su madre, de 92 años, había superado el coronavirus. «En mi último post di las gracias al equipo médico del Hospital 12 de Octubre, en especial a Patricia, la enfermera que hacía que nos sintiéramos más cerca de mi madre. Gracias a ellos ha superado el Covid-19 y hoy recibe el alta, ya ha dado negativo en el test», explicaba.

Sandoval compartía su preocupación con sus seguidores. «Ya os contaré con detalle en ‘Sálvame’ cómo ha sido todo y qué mortales consecuencias trae. Dar las gracias a mis directores, que me han permitido vivir este dolor en privado sin tener que exponerme. Gracias por sus palabras de consuelo que me han devuelto la vida. Gracias a todos los que os habéis preocupado por mí aún sin saber lo que pasaba. A mis compañeros y amigos y, sobre todo, gracias a mis hermanos, porque hemos estado más unidos que nunca y así seguiremos”, decía.

La muerte de su madre lo ha destrozado

Sin embargo, después de su alta hospitalaria, la madre de Víctor Sandoval aún tuvo que librar una gran batalla. Y es que, tal y como el colaborador revelaba, había superado el coronavirus, pero «dar negativo en PCR no quiere decir que ese bicho te destroce por dentro», explicaba el pasado 30 de abril. Su proceso de recuperación no fue todo lo bueno que se esperaba. Tras «una semana agonizando», la madre de Sandoval perdía la batalla al virus que ha paralizado al mundo.

Después de la muerte de su madre, Víctor compartía su dolor en sus redes sociales. «Solo has estado dos meses sin papá, ya estáis juntitos. Mamá me dejas roto, el dolor es tan grande que me cuesta hasta respirar… siempre me decías que estaba enmadrado y que razón tenías… has tenido que morir para que descubra el dolor del alma… ese no tiene consuelo … descansa en paz mamá… volveremos a vernos ❤️ te quiero #mamá».

El dolor del colaborador se sumaba a otra terrible pérdida. El pasado 26 de febrero fallecía su padre. «Algo se me fue contigo padre. Las raíces de mi vida y de mi sangre… Descansa en paz papá… Te quiero muchísimo», escribió en sus redes al anunciar la triste noticia.

Esta tarde en ‘Sálvame’, Víctor Sandoval no ha podido reprimir su pena. «He llorado muchísimo. Creo que he sido una de las personas que más ha llorado en televisión. La manera en la que he llorado ha sido distinta a la de mi padre. Con mi padre no lloré igual. Lloré como desde dentro. Dentro de tres martes, el 26 de mayo, cumpliría 93 años».