La presentadora ha recriminado a la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores no haberle dado las gracias por el apoyo que le brindó durante su paso por ‘Supervivientes 2020’.

El documental sobre la vida de Rocío Carrasco, ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, sigue dando que hablar cada día. Este martes ha sido Carlota Corredera la que se ha pronunciado sobre la hija de la empresaria, de quien ha confesado sentirse decepcionada. La presentadora ha hablado sin tapujos sobre las veces que ha defendido públicamente a Rocío Flores, durante su paso por ‘Supervivientes 2020’. Un gesto que ha repetido en numerosas ocasiones, especialmente cuando la joven recibía ataques e insultos por parte de Yiya por su aspecto físico.

Y es que cada vez que ésta la llamaba «morsa» o se metía con ella por sus kilos de más, la presentadora apoyaba de manera incondicional a Rocío. Todo lo relacionado con el sobrepeso es un tema con el que se siente muy identificada y por ello siempre apoyó públicamente la nieta de ‘la más grande’. Sin embargo, a día de hoy sigue sorprendida por el hecho de que la nieta de Rocío Jurado nunca agradeciera su iniciativa.

«Jamás he recibido un mensaje de Rocío Flores para darme las gracias»

«A mí me ha llamado mucho la atención… Bueno, parto de la base que aquí venimos a trabajar con sus motivaciones. Pero me sorprendió mucho, que cada vez que a Antonio David le he lanzado un cable, sobre todo a su hija, me ha dado las gracias. Pero jamás recibí un mensaje de Rocío Flores para darme las gracias«, confesaba Carlota Corredera, sincera.

«No pasa nada, no es mi amiga. No pasa nada porque no me dé las gracias. Pero son cosas que hablan de las personas. Y yo no tengo ningún problema y no lo hice por eso, porque me parecía injusto de verdad, porque es un tema con el que empatizo muchísimo, pero no le hubiese costado nada mandarme un mensaje. Evidentemente no lo ha hecho», añadía la de Vigo durante la emisión de ‘Sálvame’.

Corredera también ha tenido duras palabras para Antonio David Flores, del que ha revelado que las pasadas Navidades regaló botellas de un champán de lujo a tres de sus compañeros: Kiko Hernández, Kiko Matamoros y Mila Ximénez. Por tanto, dejaba fuera al resto de sus compañeros, entre ellos Belén Esteban, que durante años ha defendido a capa y espada al malagueño en su enfrentamiento mediático y judicial contra Rocío Carrasco.

Las críticas de Carlota Corredera a Antonio David Flores, al que considera «torpe»

La periodista explicaba que el gesto de Antonio David con los colegas que considera de mayor influencia en el programa le parece un error: «No sé qué precio se piensa que tiene la gente. ¿Qué concepto tiene de ti alguien que te manda una botella, que no es tu amigo, para ganarte, y a la persona que se parte la cara por ti no se la mandas? ¡Qué torpe!».

La de Vigo también ha comentado que en la primera entrega del documental sobre la vida de Rocío Carrasco lo «pasó mal» porque sabía que en algún momento tendría que sentarse a su lado. Y tenía dudas sobre cómo afrontar una entrevista con él tras escuchar las acusaciones de maltrato que la hija de Rocío Jurado ha hecho en la docuserie sobre el padre de sus dos hijos.

«Cuando vi el primer especial lo pasé mal porque no sabía ni siquiera si estaba convocado… Y no sabía si como copresentadora iba a enfrentarme a esa entrevista. No sabía cómo iba a trabajar con una persona de la que he escuchado esas declaraciones. No he dicho que tuviera miedo a nada», ha admitido Carlota Corredera. También aclaraba que siempre ha tenido una actitud correcta con el colaborador: «Sabiendo que no es una persona con la que tuviese un feeling y una relación anterior no creo que Antonio David pueda decir que yo le haya hecho vacío o que le haya puesto tardes complicadas o me haya portado mal con él».

El documental sobre la vida de Rocío Carrasco repasará su difícil divorcio de Antonio David Flores y su idilio con Fidel Albiac

Los próximos episodios de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ se emitirán el próximo domingo 5 de abril. Ese día se podrán ver dos nuevos episodios, el cuatro y el cinco, que llevarán por título ‘Muera el amor’ y ‘A que no te vas’. En ellos se hará un repaso por momentos destacados de la trayectoria personal de la empresaria: desde su separación y divorcio de Antonio David Flores a los comienzos de su relación con su actual marido, Fidel Albiac.