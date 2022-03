Que ‘Sálvame‘ está en un mal momento no es ningún secreto. El programa no está en su mejor momento de audiencias debido a su enfrentamiento con la turca ‘Tierra amarga’. Por ello, parece que La Fábrica de la Tele ha decidido tomar medidas drásticas, hasta ahora inauditas en este espacio. Según ha publicado el medio Bluper, este martes los directores David Valldeperas y Alberto Díaz habrían sido informados de su sustitución al frente del magacín de Telecinco próximamente.

A partir del próximo lunes sería Óscar Cornejo, consejero delegado de la productora, quien ejerza este papel en ‘Sálvame’. Además, el medio también informa que David Linares, hasta ahora director de ‘Socialité‘, se hará cargo de la subdirección del espacio de las tardes de Telecinco junto a otros dos profesionales que continuarán en su puesto. Por ello, el periodista Javier de Hoyos empezará un nuevo trabajo como director en el programa presentado por María Patiño en los fines de semana de Mediaset.

La única información que ha podido confirmar SEMANA es que el programa está preparando unos cambios que se confirmarán próximamente. Cabe recalcar que ‘Sálvame’ se ha hecho eco de estas informaciones, pero habrían hecho mofa de ellas durante la emisión del espacio. Jorge Javier Vázquez ha acudido al sitio de dirección, que ocupaba David Valldeperas, para preguntarle si no le habían despedido, a lo que él ha respondido que «yo estoy haciendo una huelga a la japonesa. Alberto y yo no nos movemos de aquí». Jorge Javier se reía diciendo que «te voy a decir una cosa: no os voy a dejar que os vayáis. Sin ti no soy nada».

Otros cambios en la productora

Pero parece que este no será el único terremoto que sacudirá a los programas de La Fábrica de la Tele. El medio también apunta a que se realizarán nuevos cambios en otros programas, que todavía no se pueden avanzar, y que en pantalla también se podrán ver algunos movimientos. La productora tiene intención de probar nuevas caras para ver si estos cambios funcionan en audiencias, y esto traerá consigo el despido de otros colaboradores que ejercen como tal actualmente.

Este cese que se ha producido con David Valldeperas y Alberto Díaz no significan su desvinculación completa de la productora, ya que ambos continuarán ejerciendo su profesión dentro de La Fábrica de la Tele. Por el momento, se desconoce los programas en los que empezarán a trabajar próximamente.

Te interesará saber...