“No quiero insistir en el tema, porque sé que es doloroso, pero has pasado por una etapa difícil”, con esta reflexión comenzaba Pablo Motos su entrevista a David Bustamante, que acudió este lunes a ‘El Hormiguero’ para promocionar su nuevo trabajo musical.

El cántabro no dudó en responder con soltura las preguntas del presentador, pero la insistencia de Motos en lo que respecta a su divorcio con Paula Echevarría parece que le acabó cansando. “No ha pasado nada. Es inevitable que me preguntes por estas cosas, pero es que realmente nuestra relación es increíblemente buena y no hay ningún problema. Somos familia y lo vamos a ser siempre. Somos papás de una niña, y eso es lo más importante. Que ella esté bien”, decía el cantante ante un clamoroso aplauso del público.

Dado que David Bustamante parecía estar dispuesto a abrir su corazón, Pablo Motos continuó haciendo preguntas al artista en referencia de su ex. Hecho que al de San Vicente de la Barquera no parecía gustarle demasiado. “Cuando estaba pasando todo, vino Paula y me dijo: ‘Pablo, muchos saludos de David’. Ahí es cuando yo me dí cuenta de que estaba todo dicho”, contaba el presentador a Bustamante, una alusión a Paula a la que el cantante le respondió de manera tajante. “¡Claro! ¿Cómo va a ser de otra manera? Si no pasa nada raro, de todos modos pregúntaselo a ella cuando venga. Pregúntame otra cosa“, dijo con desparpajo el que fuera el tercer finalista de la primera edición de ‘OT’.

Pese a este corte en toda regla, el intérprete de ‘No soy un superman’ dedicó unos instantes a hablar sobre la relación que actualmente mantiene con su ex. Un amor roto que parece haberse quedado en una bonita amistad, según cuenta el mismo: “cuando las cosas no funcionan lo mejor es echarse a un lado y ya está, vivir tu vida. Somos felices los dos, y de eso se trata. Simplemente somos personas a los que se les ha acabado el amor después de 14 años, que ahora son buenos amigos y que son papás de una niña. Eso es lo más importante”.

Durante los últimos años, la percepción mediática de David Bustamante ha dado un giro de 180 grados. Caracterizado por ser uno de los chicos más frescos y espontáneos del panorama artístico nacional, el joven pasó a estar mucho más esquivo con la prensa tras dar a conocer su separación, un asunto que ha querido aclarar. “Yo siempre he sido una persona, y lo sabéis los que me conocéis, que siempre estoy sonriendo. Si salgo enfadado será por algo, no es que me haya cambiado el carácter“, añadía el artista, que parece haber vuelto a encauzar su carrera profesional a través de un nuevo álbum que ya ha visto la luz.

