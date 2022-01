Este mismo viernes, Rocío Flores reaparecía en ‘El programa de Ana Rosa’ y acusaba a María Patiño de no tener ningún tipo de credibilidad y recordando que le había interpuesto una demanda. Un día después, la respuesta de la periodista no se ha hecho de esperar y ha asegurado tajante en ‘Socialité’ que no tiene ninguna intención en convertirse en la enemiga de la joven y recalcaba el hecho de haberse sentido engañada por Antonio David Flores.

«Hasta el día de hoy, Rocío ha intentado desacreditar a gente que trabaja en esta cadena porque eran amigas de su madre por ejemplo las Campos. O porque llevaban años atacando a su padre como Belén Ro. O porque le insultaban en las redes como el Maestro Joao. Yo no estoy en ninguno de esos grupos. Nunca te he insultado, no soy amiga de tu madre. Durante muchísimos años he cuestionado a tu madre (Rocío Carrasco) y a Fidel Albiac. No me vas a colocar en un grupo en el que no pertenezco. El foco no está en ti, está en tu padre», comenzaba a asegurar María Patiño.

Tras esto, la periodista ha mostrado su sorpresa ante el hecho de que la hija de Antonio David Flores no le contestara a sus últimas declaraciones y se fuera a volver a sacar a relucir declaraciones de hace tres meses. La colaboradora de ‘Sálvame’ reconoce que sigue viendo a la joven, al igual que a su hermano, como una víctima de su padre.

«Me he sentido engañada por tu padre. Ha mentido a toda España, pero no tengo nada en tu contra ni te voy a atacar. Me he dado cuenta de que esta chica que me conquistó en 2019 sigue intentando crear una imagen de mala madre porque está manipulada por el padre», reflexiona. Por otro lado, María Patiño insiste en que su pulso contra la joven está perdido, aunque afirma que no entiende que le señalen como amiga de Rocío Carrasco porque durante años ha defendido al excolaborador de ‘Sálvame’.

María Patiño desenmascara a Rocío Flores

Ni corta ni perezosa, María Patiño no ha dudado en compartir con la audiencia aquellos momentos en los que Rocío Flores confió en su profesionalidad a la hora de compartir noticias para que las hiciera pública en televisión. Unas palabras que llegan después de escuchar a la joven decir que la presentadora de ‘Socialité’ tiene «cero credibilidad». «Soy la misma persona a la que ella le contó las veces que había llamado a su madre para que lo contase en televisión. Soy la misma persona con la que estuvo hablando para que contase una información falsa que se había dado sobre ella. Jamás tuvo una orden de alejamiento cuando fue condenada por maltrato habitual. Soy la misma periodista», dejaba claro.