Sonsoles Ónega cierra un año clave en el plano profesional. El fichaje de la periodista por Antena 3 después de 17 años ligada a Mediaset generó una ola de reacciones en el grupo de comunicación. No solo eso, la marcha de la presentadora también provocó un baile de sillas y Joaquín Prat pasó a ‘Ya es mediodía’. Este no ha querido terminar el año sin hacerle llegar un último mensaje que llega en forma de dardo envenenado. Un gesto que el periodista ha tenido en pleno directo.

«Este programa es uno de los mejores regalos que me ha hecho mi vida profesional», reconocía. Acto seguido llegaba el comentario dirigido a su excompañera: «Sonsoles, te mando un beso, no te preocupes que te los estoy cuidando». Justo en el momento en el que ha pronunciado estas palabras, el periodista estaba arropada por gran parte del equipo y su comentario ha despertado de forma inmediata algunas risas entre ellos. Joaquín Prat volvía a dirigirse a la audiencia para enviarles sus mejores deseos: «Señores, que tengan ustedes un gran año. Nos vemos en unos días».

Joaquín Prat coge el testigo

El pasado verano saltó la noticia del fichaje de Sonsoles Ónega por Antena 3. Su marcha de Telecinco hizo reestructurar muchos programas. Joaquín Prat cogió el testigo en ‘Ya es mediodía’ mientras que Ana Terradillos se puso al frente de ‘Cuatro al día’. Un espacio que lideró el periodista durante los últimos tres años. Para el presentador sustituir a Sonsoles Ónega ha sido un auténtico regalo según ha confesado. En el último programa del año también han emitido un vídeo recopilatoria de sus mejores momentos en el magacín.

Joaquín Prat ha querido brindar por un próspero 2023 y lo ha hecho con parte del equipo del espacio que antes lideraba Sonsoles Ónega. Para él también ha sido un año de profundos cambios, no solo en el plano profesional, también en lo personal su vida ha dado un giro de 180 grados. Vuelve a estar enamorado de Alexia Pla Gabaldón, enfermera de profesión, una mujer ajena a los medios de comunicación que dirige una clínica estética en Ibiza. «Estoy feliz y contento, acabo el año mejor que lo empecé», señalaba recientemente. Siempre discreto en todo lo referente a los temas del corazón, no ocultaba que estaba viviendo una etapa muy ilusionante junto a la valenciana: «Estoy enamorado y desde que lo estoy, he adelgazado», reconocía hace algunas semanas en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’.