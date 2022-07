Cristian, el hijo mayor de Dani Güiza, jugador del Atlético de Sanluqueño y que fue campeón de Europa con la selección española de Luis Aragonés, ha cargado contra su padre al asegurar que se ha desentendido de su cuidado. Según el joven, de 19 años, este le ha dado la espalda, tanto a nivel emocional como a nivel económico: «Me ha llegado a decir que vuelva a Sanlúcar cuando pueda pagarme un alquiler. He tenido que estar de casa en casa, sin recibir ninguna ayuda económica de mi padre». La falta de apoyo de su progenitor lo ha hecho afrontar serias dificultades financieras. Incluso ha tenido que necesitar la ayuda de Nuria Bermúdez, exnovia del futbolista. “He intentado tener contacto con él, pero me dejaba en visto. Cuando decidí volverme de Sanlúcar me dijo que no me iba a soltar más ni un duro y, por tanto, ya no puedo continuar con mi carrera porque me cuesta entre 9 y 10 mil euros”, ha asegurado su hijo. Ante sus declaraciones, el futbolista ha reaccionado y ha llamado en directo a ‘Sálvame‘ para tener puentes con el chico.

Antes de que la llamada se produjera, María Patiño había animado al joven a enviar un audio a su padre en el que dejara clara su intención de comunicarse con él. En cuestión de segundos, Dani Güiza ha hecho una llamada a la colaboradora para hablar en directo con su hijo. «Ya te lo hemos dicho muchísimas veces. Nosotros te queremos con locura. Por eso siempre nos hemos hecho cargo de ti y hemos cuidado de ti. Te hemos dado lo mejor», le ha dicho. Su hijo, hecho un mar de lágrimas, le ha pedido disculpas: «Quiero pedirte perdón por las cosas que haya podido hacer, que te hayan molestado, pero quiero que vuelvas a ser el mismo de antes».

«Yo te abro las puertas», dice Dani Güiza a su hijo mayor

«Yo siempre he sido el mismo, y lo sabes», le ha contestado el jugador. «Siempre te hemos intentado dar la mejor educación. He tenido un fallo como todos los padres, pero el camino que llevas noes el camino que yo quiero que lleves. Si lo quieres aceptar, bien. Y si no, ya está. Te abrimos las puertas, pero tienes que llevar el camino que tienes que llevar». Cristian, sin parar de llorar, le ha dado su palabra de que será de nuevo responsable y que aceptará las normas en casa. Todo con tal de volver a tener su cariño: «Yo cambio todo, todo, cambio lo que sea».

Güiza ha recordado que las declaraciones de su hijo Cristian han lastimado a la familia, en especial a su pareja, Rocío: «Le ha hecho mucho daño, cuando es la que más se ha preocupado por su educación». Ante estas declaraciones, el chico ha admitido: «Sé que siempre ha estado encima de mí… Le pido perdón a Rocío«. Y ha insistido en su voluntad de empezar de nuevo: «Claro que quiero volver a estudiar». El último en tomar la palabra era el futbolista andaluz: «Aquí te esperamos en casa. Tiene que cambiar mucho, pero mucho».