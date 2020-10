Susi Caramelo ha sido criticada por cómo ha celebrado su cumpleaños, con muchos amigos, con ausencias de mascarillas y sin respetar las distancias mínimas. Vea el vídeo que lo demuestra

Desde hace unos años, Susi Caramelo se ha colado en el mundo del periodismo para convertirse en la cómica de moda y es que sus entrevistas en las alfombras rojas y photocall poco tenían que ver con la información y la actualidad y mucho con las gracias y chanzas que convertían a la reportera en protagonista de sus propias noticias. Sin embargo, parece que no a todo el mundo le hace gracia lo que hace Susi Caramelo, especialmente si echan un ojo a su último vídeo publicado en Instagram que, a modo de adelanto de su nuevo programa, muestra cómo ha sido su cumpleaños en plena pandemia por el coronavirus.

La reportera ha sido sorprendida por familiares y amigos el día de su cumpleaños, el pasado 18 de septiembre, cuando cumplió 39 años. Un aniversario que servirá como excusa para un nuevo episodio de su programa intermitente. No obstante, esta celebración, mostrado por ahora a modo de avance con un vídeo en Instagram, ha generado una oleada de críticas hacia Susi Caramelo, acusada de no respetar, presuntamente, las medidas de seguridad impuestas por el Gobierno ante la delicada situación sanitaria que acusa nuestro país.

“Aquí tenéis el resumen del programa de ayer, donde celebré mi cumple acompañada de un montón de amigos, y hasta me trajeron a @dvicio para cantarme el ‘Happy Birthday”, anunciaba orgullosa Susi Caramelo en su perfil. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir mensajes mezclados entre sus comentarios. Mientras unos felicitaban a la reportera por su aniversario, otros subrayaban que en esa celebración se echaban en falta las ahora habituales mascarillas, que no se respetaba el aforo máximo de 6 personas y tampoco las distancias mínimas de seguridad de dos metros entre las personas. Unas cuestiones a las que Susi Caramelo ha preferido no hacer frente, para que sus excusas no sean aprovechadas para hacer más grande la polémica y termine llegando a oídos de todos. Vea el vídeo y juzgue por usted mismo si la actitud de los invitados al cumpleaños es la adecuada en los tiempos que corren o si, por el contrario, no hay nada que recriminarle.