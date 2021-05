La colaboradora ha arremetido contra Telecinco: «Teniendo mi demandado tres años de cárcel y 700.000 euros, se ha seguido trayendo al que era mi verdugo».

El testimonio de Rocío Carrasco continúa generando un sinfín de reacciones. Una de las últimas en opinar ha sido Raquel Bollo y lo ha hecho con contundencia. «El mismo baremo que se utiliza para una mujer maltratada se tiene que utilizar para todas. Y cuando se demuestra, aún más», afirmaba con vehemencia recordando que a ella se la cuestionó en el momento en el que denunció públicamente a Chiquetete.

Rocío Carrasco con su docu-serie ha hecho que Raquel Bollo remueva viejas heridas. Ha recordado en ‘Sábado Deluxe’ que la legislación ha cambiado mucho desde que ella contara su historia, ya que no existía la Ley de Violencia de Género, pero que la cadena siguió contando con el cantante flamenco a pesar de que había sido condenado y subrayaba que era algo muy distinto a lo que había pasado ahora con Antonio David Flores. «Teniendo mi demandado tres años de cárcel y 700.000 euros, se ha seguido trayendo al que era mi verdugo», afirmaba molesta.

Muy crítica de cómo se gestionó entonces su historia de malos tratos reconocía que «podría juzgar otras muchas cosas». Recordaba que al ex Guardia Civil se le había echado de forma fulminante «sin sentencia», pero que a su exmarido que contaba con «tres sentencias» no dudaron en contar con él para un espacio de la cadena. En concreto, para el programa de la médium Anne Germain, ‘Más allá de la vida’, donde participó para hablar con su abuelo. «¿Hacemos comparaciones? Porque si hacemos comparaciones, te digo que al final me terminan echando del plató», señalaba rotunda.

«Jamás iría en contra de una mujer maltratada»

Su presencia en el plató de ‘Sábado Deluxe’ se debía a comentar la última hora de ‘Supervivientes’, pero finalmente ha ahondado en el conflicto familiar que está en boca de todos. Ha apoyado a Rocío Flores: «Al margen del episodio que se ha contado, hablamos de una niña que tiene 25 años que es educada y se comporta», ha manifestado sobre la joven. No ha deseado entrar en debates, pero ha manifestado que Olga Moreno solo había dado «cariño» a los hijos mayores de su marido.

Sobre Rocío Carrasco ha reconocido que la apoya y que cuenta con la plataforma perfecta para conectar con la audiencia tras dos décadas de silencio, la docu-serie ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’. Pero no ha querido profundizar ya según sus palabras «jamás iría en contra de una mujer que cuenta que es maltratada». Evitaba así posicionarse: «No voy a favor de uno, ni a favor de otro». Añadía que se trata de una historia entre «dos adultos que ellos sabrán qué ha pasado en su casa». Reiteraba que ella no era la más adecuada para juzgar si uno mentía o decía la verdad.